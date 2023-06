Die neue SOS-Notfallfunktion des iPhone 14 hat bereits bei verschiedenen Vorfällen eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Menschen gespielt. Nun konnte sich auch eine Wanderin in Tujunga, Kalifornien, glücklich schätzen, dass sie dank der Satellitenfunktion ihres iPhone aus einer Notlage gerettet werden konnte.

Eine Rettungsleine von oben: Die Notruf-SOS-Satellitenfunktion

Die verletzte Frau war nicht in der Lage, den Rettungsdienst auf herkömmliche Weise zu kontaktieren. „Wir haben versucht, den Notruf 911 zu erreichen, aber unsere Telefone hatten keinen Empfang“, erklärte sie. Glücklicherweise war ihr iPhone 14 mit der Funktion „Notruf SOS über Satellit“ ausgestattet. Die Funktion nutzt Satelliten in einer niedrigen Umlaufbahn, um Daten zu übertragen, wenn keine reguläre Mobilfunkverbindung verfügbar ist.

Dank dieses technischen Fortschritts konnte die Frau erfolgreich geortet und gerettet werden. Sie erholt sich derzeit zu Hause. Nach Berichten von ABC7 ist dies bereits die dritte „iPhone-Rettung“, die die örtlichen Rettungsdienste in diesem Jahr durchgeführt haben.

Ankle injury hoisted by @LACoFireAirOps after we were notified via iPhone 14 911 sos satellite feature. pic.twitter.com/Z7e18VLgQs — Mike Leum (@Resqman) June 24, 2023

Notruf SOS ist ein Erfolg

Die SOS-Notfallfunktion des iPhone 14 hat sich darüber hinaus bereits in vielen anderen und verschiedensten Situationen beweisen können. Bei einem Notfall sind drei Studenten der Brigham Young University dank der neuen Notruffunktion aus einer brenzligen Situation entkommen. In einem weiteren Fall haben zwei Frauen in Kanada die Funktion genutzt, um den Rettungsdienst zu kontaktieren, als sie auf einer nicht geräumten Straße feststeckten. Kürzlich konnte ebenfalls eine Gruppe Wanderer über die SOS-Satellitenfunktion Hilfe rufen, als sie sich im anspruchsvollen „Last Chance“-Gebiet des Santa Paula Canyon verirrt hatten.

Die Funktion ermöglicht zwar das Senden von kurzen Notfall-Textnachrichten, jedoch keine Anrufe. Beim Verbinden mit dem Satelliten-Netzwerk stellt das iPhone wichtige Fragen, um die Situation des Nutzers einzuschätzen, und übermittelt diese Informationen an die Rettungskräfte. Apple hat einen Kompressionsalgorithmus entwickelt, um die Textnachrichten dreimal kleiner zu machen und die Kommunikation auch in Extremsituationen zu gewährleisten.

Wenn sich der Nutzer in einem Gebiet befindet, in dem Notdienste Textnachrichten empfangen können, wird die Nachricht direkt gesendet. Andernfalls wird sie an eine Relaiszentrale mit speziell geschultem Personal von Apple weitergeleitet, das einen Notruf für den Nutzer absetzen kann. Dank der Satellitenverbindung können iPhone-Nutzer ihren Standort über das „Wo ist?“-Netzwerk auch ohne Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung teilen, was zusätzliche Sicherheit in abgelegenen Gebieten bietet.