Gestern haben wir erst berichtet, dass die Beats Studio Pro Kopfhörer wahrscheinlich am 19. Juli in den Verkauf gehen werden. Jetzt hat 9to5Mac das zugehörige Datenblatt in die Hände bekommen, welches alle neuen Funktionen, Details zur Akkulaufzeit und mehr verrät. Beats verspricht eine Reihe von beeindruckenden Funktionen, zu denen insbesondere Spatial Audio gehört. Zudem sollen die Over-Ear-Kopfhörer eine bessere Akkulaufzeit als die AirPods Max bieten.

Verbesserte Klangqualität und adaptive Funktionen

Laut 9to5Mac wird der Beats Studio Pro im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Beats Studio3, eine um 80 Prozent verbesserte Klangqualität bieten, die durch zwei spezielle 40-mm-Treiber erreicht werden soll. Zudem wird der Kopfhörer aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und Spatial Audio mit Dolby Atmos unterstützen.

Ebenfalls mit an Bord ist die Funktion Personalized Spatial Audio. Hierbei kann mit der TrueDepth-Kamera auf dem iPhone ein persönliches Profil für 3D-Audio erstellt werden, das ein auf den Nutzer abgestimmtes Hörerlebnis bietet. Ein weiteres Highlight ist die Integration eines fortschrittlichen Prozessors, der für die Feinabstimmung des Frequenzgangs und ein kraftvolles, ausgewogenes Klangprofil sorgen soll. Die Kopfhörer sind außerdem mit verbesserten Mikrofonen ausgestattet, die auf die Stimme ausgerichtet sind und eine qualitativ hochwertige Gesprächsleistung und Klarheit versprechen.

Konnektivität und neuer Beats-Chip

Der Beats Studio Pro bietet laut dem Datenblatt vielfältige Anschlussmöglichkeiten und verfügt sowohl über einen USB-C-Anschluss als auch über einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Darüber hinaus wird der Kopfhörer einen eigens entwickelten Beats-Chip für eine verbesserte plattformübergreifende Unterstützung sowohl auf Apple- als auch auf Android-Geräten verwenden – eine deutliche Abkehr von dem von Apple entwickelten H2-Chip, der in den neuesten AirPods Pro zu finden ist.

Für Android-Nutzer bieten Funktionen wie Google Fast Pair und Audio Switch eine nahtlose Integration, während Apple-Nutzer unter anderem von One-Touch-Pairing und Over-the-Air-Updates profitieren.

Leichtgewicht mit Komfort

Der Beats Studio Pro behält das bekannte Design des Studio3-Kopfhörers bei, wurde aber deutlich verbessert. Er bietet sehr weiche Over-Ear-Polster und hochwertige Metallschieber für eine anpassungsfähige Passform, die den ganzen Tag über für Komfort sorgen. Mit 260 Gramm sind sie leichter als die AirPods Max, die 385 Gramm wiegen.

Verlängerte Akkulaufzeit

Eine der herausragenden Eigenschaften der Beats Studio Pro ist ihre Akkulaufzeit. Die Kopfhörer versprechen eine Gesamtzeit von bis zu 40 Stunden bei deaktiviertem ANC und Transparenzmodus, bzw. 24 Stunden bei aktivierter Funktion. Im Vergleich dazu bieten die AirPods Max eine Hördauer von 20 Stunden, wenn ANC oder der Transparenzmodus aktiviert sind.

Die Beats Studio Pro verfügen außerdem über die Fast Fuel-Technologie, bei der eine 10-minütige Aufladung bis zu 4 Stunden Wiedergabezeit ermöglicht.

Eine offizielle Ankündigung bezüglich einer Veröffentlichung gibt es noch nicht. Es wird erwartet, dass weitere Details bekannt gegeben werden, wenn der vermutete Starttermin am 19. Juli näher rückt. Eine frühe Händlerliste zeigte, dass der Studio Pro in Europa voraussichtlich ca. 399 Euro kosten wird.