Apple hat in der vergangenen Woche die finale Version von iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1, macOS 13.4.1 und watchOS 9.5.2 veröffentlicht. An dieser Stelle können wir euch noch einmal dringend raten, auf die neuesten Versionen zu aktualisieren, da Apple mit diesen Sicherheitslücken schließt, die möglicherweise aktiv ausgenutzt werden. Unterdessen wird die Signatur von iOS 16.5 eingestellt.

Apple stoppt Signatur von iOS 16.5

Wirklich überraschend kommt es nicht, dass Apple die Signatur von iOS 16.5 eingestellt hat. Eine solche Maßnahme findet in regelmäßigen Abständen kurz nach der Freigabe einer neuen iOS-Version statt. Doch was hat es damit auf sich?

Der Hersteller aus Cupertino gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, so dass ein Downgrade auf die ältere Version grds. noch möglich ist. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende ältere Version.

Nachdem Apple in der vergangene Woche iOS 16.5.1 veröffentlicht hatte und uns keine echten Probleme hierzu bekannt geworden sind, schickt Apple die ältere Version in Rente. Parallel dazu laufen die Arbeiten an iOS 16.6. Auch iOS 17 befindet sich längst in der Entwicklung.