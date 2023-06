Als Apple TV+ am 01. November 2019 an den Start ging, gehörte „The Morning Show“ zu den ersten Serien, die auf der Apple Video-Streaming-Plattform. Im September geht die beliebte Apple Original-Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen in die dritte Staffel. Vorab gibt es nun einen ersten Einblick.

„The Morning Show – Staffel 3“ startet am 13. September 2023

Apple TV+ hat einen ersten Einblick in die mit Spannung erwartete dritte Staffel von „The Morning Show“ mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston gegeben. Zudem haben die Verantwortlichen bestätigt, dass die dritte Staffel am 13. September 2023 auf Apple TV+ startet. Los geht es mit den ersten beiden Episoden. Anschließend folgen immer mittwochs neue Folgen.

In der dritten Staffel wird die Zukunft des Netzwerks in Frage gestellt und die Loyalität wird auf den Punkt gebracht, als ein Tech-Titan sich für UBA interessiert. Unerwartete Allianzen bilden sich, private Wahrheiten werden zur Waffe gemacht und jeder ist gezwungen, sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Nachrichtenredaktion mit seinen Grundwerten auseinanderzusetzen. Neben Aniston und Witherspoon wird das mit Stars besetzte Ensemble der dritten Staffel von Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie und Julianna Margulies angeführt.

Reese Witherspoon und Jennifer Aniston sind übrigens nicht nur in den Hauptrollen zu sehen, sie agieren auch als ausführende Produzentinnen.

Auch eine vierte Staffel hat Apple TV+ übrigens auch schon in Auftrag gegeben.