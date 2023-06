Traditionell blicken wir immer freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf den Apple Spiele-Abos-Service Apple Arcade. Auf diesem ist heute „Who Wants To Be A Millionaire?“ bzw. zu deutsch „Wer wird Millionär?“ gestartet.

Apple Arcade: „Wer wird Millionär?“ ist da

Verfolgt ihr regelmäßig die Fernsehshow „Wer wird Millionär?“ und habt Lust auf die jeweiligen Fragen? Zu Hause kann man diese für gewöhnlich deutlich besser beantworten, als im TV-Studio.

Das Editor‘s Choice Spiel „Who Wants To Be A Millionaire?“ ist jetzt auf Apple Arcade verfügbar. Testet euer Wissen, bittet das Publik um Hilfe und baut euer Expertenteam auf. Schließt euch dem Lachen, den Nerven und der nervenaufreibenden Spannung an – klettert den Geldbaum empor, um noch heute MILLIONÄR zu werden!

„Wer wird Millionär?“ steht auf Apple Arcade für iPhone und iPad zur Verfügung.