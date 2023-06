Nachdem im Februar ein versiegeltes Original iPhone für über 63.000 Dollar versteigert wurde, könnte bald der nächste Rekord gebrochen werden. So bereitet sich LCG Auctions auf den Verkauf eines versiegelten 4 GB iPhone der ersten Generation vor. Dieses spezielle Modell gilt heute als ein seltenes Stück Technikgeschichte, da es von der 4 GB Variante nur wenige Exemplare gibt. Dementsprechend hoch könnte das erfolgreiche Gebot der Auktion ausfallen, welches auf bis zu 100.000 Dollar geschätzt wird.

Ein Stück Smartphone-Geschichte

Das 4 GB iPhone wurde zusammen mit den 8 GB sowie 16 GB Modellen im Juni 2007 eingeführt und für 499 Dollar verkauft. Apple beschloss jedoch, die kleinste Speichervariante im September 2007 einzustellen, da die meisten Käufer sich für Modelle mit größerem Speicherplatz entschieden. In vielen Teilen der Welt wurde das 4 GB Modell überhaupt nicht veröffentlicht, da in den Ländern die Markteinführung erst im November 2007 begann.

Nicht nur die Seltenheit des 4 GB Modells treibt den Preis nach oben, auch die Tatsache, dass dieses Gerät noch ungeöffnet und versiegelt ist, lässt die Sammlerherzen höher schlagen und die Geldbörse locker werden. Im Februar wurde wie bereits erwähnt ein versiegeltes Original-iPhone für über 63.000 Dollar verkauft, was einen Verkaufsrekord für ein iPhone der ersten Generation darstellte. In einer weiteren Auktion erzielte erst vor kurzem ein 8 GB Modell 55.000 Dollar, was zeigt, dass die Nachfrage da ist. Nun stellt sich die Frage, wie viel mehr Wert dieses seltene Modell ist.