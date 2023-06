In einem ambitionierten Schritt will Meta die bestehenden App-Store-Giganten Apple und Google herausfordern. So plant das Unternehmen Nutzern in der Europäischen Union den direkten Download von Apps über Facebook-Anzeigen zu ermöglichen. Unter Ausnutzung des zu erwartenden Digital Markets Act (DMA) will Meta bereits Ende dieses Jahres das neue System testen.

Pilotprojekt für direkte App-Downloads auf Android geplant

Der DMA soll nächstes Jahr in Kraft treten und verpflichtet Unternehmen wie Apple sowie Google, alternative Methoden zum Herunterladen von Apps auf ihren mobilen Plattformen anzubieten. Android unterstützt bereits das Sideloading. Doch das Unternehmen macht es den Entwicklern durch die Kopplung seiner In-App-Abrechnung und Lizenzierung mit dem Play Store sowie durch die beängstigenden Warnungen vor externen Quelle schwierig.

Dennoch ist Android der einfachere Start für Metas neues App-Store-System, das App-Downloads direkt über Facebook-Werbeanzeigen ermöglichen soll. So berichtet Meta gegenüber The Verge, dass man noch dieses Jahr mit den ersten Android-App-Entwicklern das neue App-Store-System testen wird. iOS wird voraussichtlich ins Visier genommen, wenn Apple sein Betriebssystem für alternative App Stores geöffnet hat.

Meta wirbt bei den Entwicklern damit, dass Facebook-Nutzer die Apps direkt herunterladen können, ohne in den Play Store weitergeleitet zu werden, und dass sie dadurch höhere Konversionsraten für ihre App-Installationsanzeigen erzielen. Zumindest anfänglich plant Meta keinen Anteil an den In-App-Einnahmen der teilnehmenden Apps, so dass die Entwickler im Rahmen des Pilotprojekts weiterhin jedes beliebige Abrechnungssystem verwenden können.

Ein Sprecher von Meta, Tom Channick, bestätigte den Plan:

„Wir waren schon immer daran interessiert, Entwickler beim Vertrieb ihrer Apps zu unterstützen, und neue Optionen würden den Wettbewerb in diesem Bereich verstärken. Entwickler verdienen mehr Möglichkeiten, ihre Apps einfach an die Leute zu bringen, die sie haben wollen.“

Meta ist nicht das einzige Unternehmen, das nach dem Inkrafttreten des DMA in der EU ein Vertriebsunternehmen für mobile Anwendungen werden möchte. Im März erklärte Microsoft, dass man hofft, nächstes Jahr einen alternativen App Store für Spiele auf iOS und Android in Europa zu starten.