Aus einem aktuellen Bericht des Wall Street Journals geht hervor, dass Goldman Sachs seine Partnerschaft mit Apple nicht fortführen möchte. Apple kooperiert derzeit mit Goldman Sachs, um die Apple Card, Apple Pay Later und das Apple Card Sparkonto zu realisieren.

Goldman Sachs möchte Partnerschaft mit Apple beenden

Das Wall Street Journal berichtet, dass Goldman Sachs sein Privatkundengeschäft zurückfahren möchte. Aus diesem Anlass führt das Unternehmen derzeit Gespräche mit American Express (bzw. Amex) über eine mögliche Übernahme.

Ein Deal würde dazu führen, dass Goldman Sachs seine Kreditkartenpartnerschaften an ein anderes Unternehmen verlagert, wozu auch die „Apple Card“ gehört. Doch nicht nur Apple wäre von dieser Umstellung betroffen, über Goldman Sachs werden auch noch weitere Kreditkarten realisiert, so zum Beispiel eine Kreditkarte für General Motors.

Bis dato haben Goldman Sachs und Amex noch keine Vereinbarung getroffen. Laut mit der Materie vertrauten Personen steht auch noch nicht unmittelbar bevor. Goldman Sachs hatte erst kürzlich seine Partnerschaft mit Apple bis zum Ende des Jahrzehnts verlängert. Gleichwohl hat das Bankunternehmen seit 2020 rund 1 Milliarde Dollar Verlust durch die Apple Card Partnerschaft gemacht. Allerdings sieht man in der Zusammenarbeit mit Apple gute Chancen und Möglichkeiten, so Goldman Sachs Anfang dieses Jahres. Apple müsste in jedem Fall einer Übertragung zustimmen. Von daher können wir uns gut vorstellen, dass Goldman Sachs Apple zumindest über die Überlegungen informiert hat.