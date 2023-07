Apple TV+ hat kürzlich zwei neue Videos auf YouTube veröffentlicht. Konkret handelt es sich jeweils um ein An-Inside-Look-Video zu den Serien „Silo“ und „The Afterparty – Staffel 2“.

An-Inside-Look-Video zu „The Afterparty – Staffel 2“

Die erste Staffel zu „The Afterparty“ hat uns richtig gut gefallen. Von daher sind unsere Erwartungen an die zweite Staffel durchaus hoch. Diese feiert am 12. Juli 2023 ihr Debüt auf Apple TV+. Nachdem Apple bereits den offiziellen Trailer veröffentlicht hatte, geht es nu mit einem An-Inside-Look-Video weiter.

„The Afterparty“ ist eine genreübergreifende Komödie, die den Bericht verschiedener Figuren über einen schicksalhaften Abend untersucht, alles durch die Linse beliebter Filmgenres und einzigartiger Bilder erzählt, die der Perspektive des Geschichtenerzählers entsprechen.

In der zweiten Staffel wird eine Hochzeit ruiniert, als der Bräutigam ermordet wird und jeder Gast ein Verdächtiger ist. Detective Danner (Haddish) kehrt zurück, um Aniq (Richardson) und Zoe (Chao) dabei zu helfen, den Krimi aufzuklären, indem sie Familienmitglieder, Liebende und Geschäftspartner befragt und hört, wie jeder Verdächtige das Wochenende noch einmal erzählt, jeder mit seiner eigenen einzigartigen Perspektive und seinem eigenen visuellen Stil.

An-Inside-Look-Video zu „Silo“

Seit kurzem steht das Staffelfinale zu „Silo“ auf Apple TV+ bereits. Seit beginn der Serie ist diese ziemlich beliebt und so hat Apple kürzlich die gesamte erste Folge kostenlos auf Twitter bereit gestellt. Falls ihr euch nicht die ganze Folge angucken, sondern erst einmal in die Serie hineinschnuppern möchtet, so können wir euch das nun veröffentlicht An-Inside-Look-Video empfehlen.

„Silo“ erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren meilentiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einer geliebten Person sucht und auf ein Geheimnis stößt, das viel tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können, und sie zu der Erkenntnis führt, dass wenn die Lügen dich nicht töten, es die Wahrheit tun wird.