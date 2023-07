Apple TV+ hat den Fans einen ersten Einblick in die bevorstehende zweite Staffel von „Invasion“ gewährt. Die von den renommierten Kreativen Simon Kinberg und David Weil ins Leben gerufene, charaktergetriebene Sci-Fi-Serie wird am 23. August 2023 weltweit zurückkehren. Das ambitionierte Projekt, das die Perspektiven einer außerirdischen Invasion aus verschiedenen Blickwinkeln rund um den Globus darstellt, hat uns bereits in seiner ersten Staffel in den Bann gezogen. Und die zweite Staffel verspricht, die Spannung noch zu erhöhen.

„Invasion“ Staffel 2 auf Apple TV+

Bei „Invasion“ wird die Existenz der Menschheit durch eine außerirdische Spezies bedroht. Die Ereignisse entwickeln sich in Echtzeit aus der Perspektive von fünf Charakteren, die versuchen, das sich ausbreitende Chaos zu verstehen und zu überleben.

Die Fortsetzung von „Invasion“ setzt nur wenige Monate nach der ersten Staffel ein, als die Außerirdischen ihre Angriffe in einem totalen Krieg gegen die Menschen ausweiten. In der Serie spielen Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland und Tara Moayedi. Zu den neuen Serienmitgliedern der zweiten Staffel gehören Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor und Naian González Norvind.

Simon Kinberg, Co-Schöpfer und ausführender Produzent, ist von der Rückkehr der Serie begeistert. Nach seinen Worten bietet die kommende Staffel ein größeres, intensiveres Schlachtfeld. Trotz der epischen Ausmaße des Konflikts mit den Außerirdischen blickt die Serie auch auf emotionale Beziehungen. Sie hebt diese als den Zusammenhalt hervor, der uns selbst inmitten außergewöhnlicher Herausforderungen zusammenhält.

Die zweite Staffel von „Invasion“ wird aus zehn Episoden bestehen. Nach der Premiere wird auf Apple TV+ bis zum 25. Oktober 2023 jeden Mittwoch eine neue Folge veröffentlicht.