WhatsApp hat ein neues Update zur lokalen Datenübertragung von Chats vorgestellt. Die neue Funktion nutzt QR-Technologie und ermöglicht es den Nutzern, ihre Chat-Daten einfach und sicher von einem alten auf ein neues Smartphone zu übertragen. Die Methode basiert auf einer lokalen WLAN-Verbindung und bietet eine Verbesserung der Sicherheit und Geschwindigkeit im Vergleich zu früheren Methoden.

Während WhatsApp in seiner Ankündigung nicht deutlich macht, wie die neue Funktion für die Datenübertragung konkret funktioniert, zeigt WABetaInfo in einem 20-sekündigen Video auf Twitter, wie nahtlos das Erlebnis ist. Beim Einrichten eines neuen Kontos auf dem neuen Smartphone können Nutzer auf Einstellungen > Chats > Chatübertragung tippen, um einen QR-Code zu erstellen.

Auf dem alten Smartphone muss nur der erstellte QR-Code gescannt werden. Auf dem neuen Gerät wird anschließend ein entsprechendes Pop-up-Fenster angezeigt, das bestätigt werden muss. Jetzt werden alle Daten auf das neue Gerät übertragen.

Mark Zuckerberg just announced that you can privately move your WhatsApp chats to a new phone!

This feature was previously announced on WABetaInfo and since this is an official announcement, it means it’s finally rolling out to everyone! pic.twitter.com/hYfpx7i57C

