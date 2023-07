Apples Wrestling-Doku-Serie „Monster Factory“ wird nach der ersten Staffel wegen geringer Zuschauerzahlen abgesetzt. Trotz einiger positiver Kritiken konnte die Serie nicht genug Zuschauer gewinnen, um eine zweite Staffel zu rechtfertigen. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass „Monster Factory“ den Zuschauern auf Apple TV+ weiterhin zugänglich sein wird.

Monster Factory: Ein kurzlebiger Traum

„Monster Factory“, eine Serie über aufstrebende professionelle Wrestler, wurde im März auf Apple TV+ gestartet. Die Serie spielt in einer düsteren Fabrikstadt in New Jersey und verfolgt die Kämpfe und Triumphe von Außenseitern. Der harte, aber liebevolle Trainer Danny Cage half ihnen dabei, sich eine Chance im professionellen Wrestling zu erkämpfen. Trotz ihres einzigartigen Konzepts konnte die Serie keine großen Zuschauerzahlen erreichen, was zu ihrem vorzeitigen Ende führte.

Coach Cage bestätigte die Absetzung in einem Tweet und bedankte sich bei den Fans der Serie, nannte aber die unzureichenden Zuschauerzahlen als Grund für die Nicht-Verlängerung. In seinem Tweet hieß es unverblümt und direkt: „Jeder, der Monster Factory auf Apple TV sieht, liebt es. Das Problem ist, dass nicht genug Leute es sich ansehen. Das sind die Folgen. Keine Staffel 2.“

Die Absetzung von „Monster Factory“ durch Apple ist kein Einzelfall. Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass der Tech-Gigant auch die Drama-Serie „High Desert“ nach der ersten Staffel nicht weiterführen wird. Trotz dieser Absetzungen werden beide Serien wahrscheinlich auf Apple TV+ verfügbar bleiben.

Falls ihr „Monster Factory“ noch nicht gesehen habt, haben wir hier den Trailer zur ersten und einzigen Staffel für euch: