Apple hat bekannt gegeben, dass sein Tap to Pay Service nun auch in Großbritannien verfügbar ist. Tap to Pay ermöglicht es Händlern, kontaktlose Zahlungen über ihre iPhones zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals erforderlich sind. Der Dienst funktioniert mit iOS-Apps, die von Partnern unterstützt werden, und wird von führenden Zahlungsplattformen sowie App-Entwicklern eingesetzt. Die Funktion soll die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe Transaktionen abwickeln, verändern, da sie eine sichere und bequeme Möglichkeit der Zahlungsakzeptanz bietet.

„Tap to Pay“ jetzt auch in Großbritannien verfügbar

Apples Tap to Pay Dienst wird jetzt von verschiedenen Zahlungsplattformen in Großbritannien in iOS-Apps integriert. Zu den ersten Partnern gehören Revolut und Tyl by NatWest, andere wie Adyen, Dojo, myPOS, Stripe, SumUp, Viva Wallet, Worldline und Zettle by PayPal werden bald folgen. Darüber hinaus werden auch die Apple Stores in Großbritannien in den kommenden Wochen Tap to Pay einführen.

Jennifer Bailey, Apples Vizepräsidentin für Apple Pay und Apple Wallet, äußerte sich begeistert über das Potenzial von Tap to Pay für verschiedene Unternehmen. Indem Apple das kontaktlose Bezahlen zugänglicher macht, will das Unternehmen das Wachstum kleiner und mittlerer Händler in Großbritannien unterstützen.

„Wir haben gesehen, wie Tap to Pay auf dem iPhone die Kaufabwicklung für so viele verschiedene Arten von Geschäften verändert hat, und wir sind begeistert, dass wir nun Händler in ganz Großbritannien unterstützen können, indem wir eine einfache, sichere und private Möglichkeit anbieten, kontaktlose Zahlungen mit der Leistung, der Sicherheit und dem Komfort des iPhone zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird“, sagte Bailey.

Die Einführung von Tap to Pay wird es Unternehmen ermöglichen, kontaktlose Zahlungen über ein iPhone XS oder ein neueres Modell zu akzeptieren. Der Händler fordert den Kunden auf, sein iPhone oder seine Apple Watch in die Nähe des iPhone des Händlers zu halten, um die Transaktion über die NFC-Technologie sicher abzuschließen.

Datenschutz und Sicherheit im Mittelpunkt von Tap to Pay

Apple hat bei der Entwicklung von Tap to Pay den Datenschutz und die Sicherheit in den Vordergrund gestellt. Es wird die gleiche Technologie verwendet, die auch Apple Pay schützt, um die Zahlungsdaten der Kunden zu schützen. Die Transaktionen werden verschlüsselt und mit dem Secure Element verarbeitet, wodurch sichergestellt wird, dass nicht einmal Apple die Details der Einkäufe oder deren Käufer kennt. Secure Element ist ein zertifizierter Chip, der die Branchenstandards erfüllt und auf dem die Java Card-Plattform ausgeführt wird, die mit den Anforderungen für elektronische Zahlungen der Finanzbranche kompatibel ist.

Apple arbeitet mit führenden Zahlungsplattformen und App-Entwicklern in der Zahlungs- und Handelsbranche zusammen, um Tap to Pay zum Erfolg zu verhelfen. Der Dienst wird mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten von führenden Zahlungsnetzwerken wie American Express, Mastercard und Visa funktionieren.

Erschließung von Geschäftsmöglichkeiten

Die Einführung von Tap to Pay wird sich auf Unternehmen unterschiedlicher Größe auswirken. Alex Codina, General Manager of Merchant Acquiring bei Revolut, geht davon aus, dass eine Vielzahl von Unternehmen, von Freiberuflern bis hin zu Einzelhandelsgeschäften, Imbissbuden und mehr, den Service schnell nutzen werden.

Mark Brant, Chief Payments Officer bei NatWest, äußerte sich ähnlich. Er wies darauf hin, dass die Kunden zunehmend den Komfort von kontaktlosen Zahlungen erwarten. Dabei suchen Unternehmen ständig nach Möglichkeiten, ihre Abläufe zu rationalisieren, den Umsatz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Tap to Pay soll eine große Hilfe darstellen, dieses Ziel zu erreichen.