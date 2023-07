Kürzlich hat Apple – wie versprochen – die erste öffentliche Beta zu iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma veröffentlicht. Diese bietet neue Funktionen für indische Benutzer, da zweisprachige Siri-Anfragen unterstützt werden.

iOS 17 Public Beta bietet Support für bilinguale Siri-Anfragen

TechCrunch berichtet, dass Anwender Anfragen an Siri stellen und dabei Englisch und Hindu mischen können, beginnend mit ausgewählten indischen Sprachfamilien. Zum Start können Benutzer Englisch mit Telegu, Punjabi, Kannada oder Marathi kombinieren. Da in Indien ansässige Anwender in täglichen Gesprächen oft eine Mischung aus Sprachen verwenden, wird die Möglichkeit, bei Siri-Anfragen Englisch mit Hindi zu mischen, allgemein begrüßt.

Zudem hebt TechCrunch einige weitere Verbesserungen für indische Benutzer hervor, darunter:

Unterstützung für Transliteration auf iOS für Tamil, Telugu, Kannada und Malayalam. Mit dieser Erweiterung unterstützt Apple nun 10 indische Sprachen.

Benutzer können sich unter iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma mit ihrer Telefonnummer anstelle einer E-Mail-ID bei der Apple ID anmelden .

Ein neues integriertes Punjabi-Wörterbuch zur plattformübergreifenden Definition von Wörtern und Phrasen.

Benutzer können im Anrufverlaufsbereich bis zu 2.000 Anrufe sehen, einschließlich Facetime- und WhatsApp-Anrufe.

Filtern von Nachrichten nach bekannten und unbekannten Absendern auf dem iPad.

Bei uns in Deutschland bieten die kommenden Updates übrigens zwei neue Stimmen für Siri. Die finale Version von iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma wird für Herbst 2023 erwartet.