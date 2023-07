In einer seit den 1960er Jahren beispiellosen Entwicklung ist Hollywood zum Stillstand gekommen. Die Screen Actors Guild (SAG) hat sich dem Streik der Writers Guild of America (WGA) angeschlossen, nachdem die Verhandlungen mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), zu der auch Apple gehört, erfolglos geblieben sind. Bei den festgefahrenen Verhandlungen geht es um eine bessere Vergütung für Streaming-Angebote und den umstrittenen Einsatz von KI bei der Produktion von Inhalten.

Gleichzeitige Streiks verschärfen die Produktionskrise in Hollywood

Die WGA hatte bereits im Mai mit Streiks begonnen, die zu einer Unterbrechung zahlreicher Projekte führten. Jetzt, da der SAG-Streik in Kraft getreten ist, sind alle Hollywood-Fernsehserien und -Filme mit Drehbuch gezwungen, die Produktion zu stoppen. Die Auswirkungen sind für Apple doppelt spürbar, da die Produktionspipeline für TV+ Inhalte bereits durch den WGA-Streik angespannt war.

Während des Streiks werden sich die Schauspieler sowohl von der Arbeit am Set als auch von Werbeaufgaben fernhalten. Infolgedessen wird sich die Entwicklung aller laufenden Apple TV+ Projekte, deren Dreharbeiten noch nicht abgeschlossen waren, verzögern. Die Situation behindert auch die Werbemaßnahmen von Apple TV+ für die hauseigenen Produktionen in der bevorstehenden Preisverleihungssaison.

Die Verhandlungen zwischen der SAG und der AMPTP sind nach einem monatelangen Versuch der Einigung in eine Sackgasse geraten. Die Studios blieben in wichtigen Fragen, wie z. B. Streaming-Gebühren und Regeln für den Einsatz generativer KI, unnachgiebig. Mit einem Doppelstreik werden laut Experten in den USA vorerst kaum noch Filme und Serien gedreht werden.

Analysten gehen davon aus, dass sich die Streaming-Anbieter als Reaktion auf die Unterbrechung der Inhalte stärker auf internationale Serien oder Reality-Serien ohne Drehbuch konzentrieren werden. Solche Verschiebungen könnten international etablierte Dienste wie Netflix, die schon länger verstärkt auf solche Produktionen setzen, begünstigen und Apple benachteiligen. In der Tat gibt es bereits Anzeichen dafür, dass TV+ in Erwartung des Streiks die Veröffentlichung neuer Original-Serien verlangsamt und teilweise diese sogar nicht verlängert hat.