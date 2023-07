Auf Apple CarPlay warten Tesla Besitzer seit Jahren vergebens. Nun gibt es allerdings konkrete Hinweise darauf, dass iPhone-Nutzer bald kabellos via AirPlay Musik in Ihrem Tesla abspielen können.

Apple AirPlay für Tesla kündigt sich an

Es ist schon eine Weile her, dass Tesla-Chef Elon Musk zu verstehen gab, dass man darüber nachdenkt, die AirPlay-Unterstützung im Tesla zu implementieren, um die drahtlose Audioqualität für Musk von iPhones zu verbessern- Dieses Thema, so hieß es im Mai letzten Jahres – wolle Musk mit Tesla Audio-Ingenieuren besprechen.

Nun scheint es, als ob die Audio-Ingenieure von Tesla tatsächlich damit begonnen den Grundstein für Apple AirPlay in ihrem Fahrzeugen zu legen. Kürzlich gab der Twitter-Nutzer mit dem Namen @Tesla_iOS_App bekannt, dass er im Programmcode der Tesla iOS App einen Hinweis auf Apple AirPlay entdeckt hat. Konkret heißt es dort „allowsAirPlayForMediaPlayback“. Dies impliziert, dass Tesla aktiv an der Unterstützung von AirPlay arbeitet. Dies ist zwar kein Beweis dafür, dass das Ganze auch tatsächlich umgesetzt wird, allerdings beschäftigt sich Tesla intensiv mit dem Gedanken, dass iPhone-Nutzer per WLAN-Verbindung Audio in ihren Fahrzeugen abspielen können.

AirPlay bietet eine Wiedergabe mit bis zu 24 Bit/48 kHz. Im Vergleich zu einer Bluetooth-Verbindung würde AirPlay die Audioqualität deutlich verbessern.