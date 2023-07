Nicht nur Fußball-Fans dürften mitbekommen haben, dass Lionel Messi von Paris Saint-Germain zu Inter Miami CF in die USA gewechselt ist. Dies nimmt Apple zum Anlass, um noch einmal kräftig die Werbetrommel für den MLS Season Pass zu rühren. Fans auf der ganzen Welt können ab sofort alle Aktionen von Messi und den Leagues Cup verfolgen.

Apple heißt Lionel Messi in der MLS willkommen

Klingt ziemlich spannend, was Apple im Rahmen des MLS Season Pass zum Debüt von Lionel Messi bei Inter Miami CF in petto hat.

Wenn Inter Miami zum Auftakt des Leagues Cup gegen Cruz Azul aus der LIGA MX antritt, können Fans in mehr als 100 Ländern und Regionen das Spiel im MLS Season Pass mit englischem oder spanischem Kommentar verfolgen und zu Ehren dieses historischen Moments ganz besondere Highlights an Produktionstechnik genießen. Der MLS Season Pass bietet eine verbesserte Produktion für die Spiele von Inter Miami während des Leagues Cups, einschließlich 18 Kameras, Steadicam, vier Super-Slow-Motion-Kameras, Skycam, Drohnen-Berichterstattung, Reportern am Spielfeldrand in Spanisch und Englisch, eine einstündige Live-Vorberichterstattung vor Ort mit Beiträgen, Interviews und Analysen von Experten sowie eine Show nach dem Spiel.

Der Leagues Cup ist ein beispielloses einmonatiges offizielles Concacaf-Turnier, bei dem die MLS und die LIGA MX ihre jeweiligen Ligasaisonen vom 21. Juli bis zum 19. August pausieren werden. Alle 47 teilnehmenden Vereine — 18 aus der LIGA MX und 29 aus der MLS — nehmen an dem Turnier im Stil einer Weltmeisterschaft teil, wobei sich die drei Erstplatzierten für den Concacaf Champions Cup 2024 qualifizieren.

Apple Fitness+ mit speziellem HIIT-Training

Um die Ankunft von Messi in der MLS bei Inter Miami CF zu feiern, führt Apple Fitness+ ein spezielles neues 20-minütiges HIIT-Training mit einer Latin Grooves Playlist ein. Das Workout wird von Fitness+-Trainer Bakari Williams geleitet und umfasst vier Übungen, die sich mit Variationen zum Thema Fußball beschäftigen. Bakari und seine Trainerkollegen tragen die Trikots von Inter Miami. Die Playlist enthält Songs aus der Playlist von Inter Miami auf Apple Music, die von der lateinamerikanischen Kultur inspiriert ist und die Atmosphäre und Klänge der Heimatstadt des Vereins zum Leben erweckt.

Darüberhinaus könnt ihr die komplette MLS Season Pass-Sammlung auf Apple Music durchstöbern, um die offizielle MLS-Playlist, Club-Playlists und vieles mehr zu hören.

Der MLS Season Pass kostet 14,99 Euro pro Monat oder 49 Euro für den Rest der Saison. Apple TV+ Abonnenten zahlen 12,99 Euro pro Monat bzw. 39 Euro für die restliche Saison. Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App auf Smart TVs, Streaming-Geräten, Apple Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar.

Übrigens: Apple TV+ hat kürzlich eine Lionel Messi Dokumentation angekündigt.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass