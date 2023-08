Knapp einen Monat ist es mittlerweile her, dass das Nothing Phone (2) vorgestellt wurde und auf den Markt kam. Der Hersteller möchte die Oberklasse angreifen und das neue Modell wurde im Vergleich zum Nothing Phone (1) deutlich verbessert. Aktuell testen wir ausführlich das Nothing Phone (2) und arbeiten an einem Testbericht. Bevor dieser allerdings veröffentlicht wird, möchten wir euch kurz auf das Update auf Nothing OS 2.0.2 hinweisen. Mit diesem hält der Hersteller bereits ein paar spannende Verbesserungen bereit.

Nothing OS 2.0.2 ist da

Ab sofort könnt ihr Nothing OS 2.0.2 herunterladen und installieren. Aktuell steht das Update „nur“ für das Nothing Phone (2) bereit. Ende August wird das Update auch für das Nothing Phone (1) eingeführt.

In den Release Notes heißt es

Frontkamera

Noch schärfere Bilder

Bessere Qualität bei wenig Licht

Schnellere HDR-Verarbeitung

Kamera auf der Rückseite

Noch schärfere Bilder im 50-MP-Modus

Optimierte Stabilität und Kontraste bei der Videoaufnahme mit der Kamera auf der Rückseite

Bessere Fotoqualität bei wenig Licht

Optimierte Kontraste und Bokeh-Effekte im Hochformat

Schärfere Porträtaufnahmen im Hochformat

Schnellere HDR-Verarbeitung

Neue Funktionen

Abschalten von Apps, wenn das Gerät die Temperaturgrenze erreicht

Verbesserte Akku-leer-Anzeige bei ausgeschaltetem Gerät

Separate Symbole für die einzelnen Nothing-Audioprodukte in der Lautstärkesteuerung

Update auf Juli-Sicherheitspatch von Google

Optimierungen

Überarbeitung der Stärke des haptischen Feedbacks beim Tippen

Verbesserte Reaktionsfähigkeit des Touchscreens unter bestimmten Bedingungen

Erhöhte Netzwerkzuverlässigkeit für mehrere globale Anbieter

Verbesserte Leistung einiger Spiele beim Spielen in HDR

Optimierte Systemstabilität

Lösungen

Berichtigung von Problemen mit Dirac Audio

Behebung eines Problems, das sich auf die Nutzung von Google Wallet in geklonten Apps auswirkte

Behebung eines Problems, aufgrund dessen das Doppeltippen zum Aufwecken manchmal nicht reagierte

Behebung eines Problems, aufgrund dessen die Schnelleinstellungen für Bluetooth manchmal nicht reagierten

Weitere allgemeine Fehlerbehebungen

Um das Update zu installieren, ruft ihr „Einstellungen“ -> „System“ -> „Systemaktualisierung“ auf eurem Gerät auf.