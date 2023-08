Ulrich Kranz, eine bekannte Persönlichkeit in der Elektroautoindustrie, sieht sich einer Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gegenüber. Kranz ist der frühere CEO des Elektrofahrzeugherstellers Canoo und nun eine wichtige Führungskraft im Apple Car Team. Er sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, unangemessene Umsatzprognosen für Canoo abgegeben und irreführende Angaben über seine Vergütung gemacht zu haben. Die Klage könnte schwerwiegende Folgen für Kranz‘ künftige Tätigkeiten in öffentlichen Unternehmen haben und sich möglicherweise auch auf seine weitere Tätigkeit bei Apple auswirken.

Ein Blick auf Kranz‘ Karriere und die Vorwürfe

Ulrich Kranz, ein langjähriger BMW-Mitarbeiter, wandte seine Fähigkeiten später der Leitung von Canoo zu, einem Start-up für Elektrofahrzeuge. Zu seinen Erfolgen gehört auch, dass er 2021 von Apple eingestellt wurde, um an dem Apple Car-Projekt mitzuarbeiten. Seine Amtszeit bei Canoo wird jedoch durch den Vorwurf finanzieller Unregelmäßigkeiten getrübt, der den Kern der Klage der SEC bildet.

Die SEC wirft Kranz vor, überhöhte Umsatzprognosen für Canoo vorgelegt zu haben. Außerdem wird behauptet, dass er die Einzelheiten seines Gehalts falsch dargestellt hat. Die Aufsichtsbehörde geht davon aus, dass Kranz‘ Handlungen gegen die Finanzvorschriften verstoßen haben, was seine künftige Beteiligung an öffentlichen Unternehmen einschränken könnte.

Gegen den ehemaligen Finanzchef von Canoo, Paul Balciunas, wurde ebenfalls einer Klage von der SEC eingereicht. Im Rahmen der Klagen will die SEC Kranz und Balciunas verbieten, künftig als „leitende Angestellte oder Direktoren“ in öffentlichen Unternehmen tätig zu sein. Zudem will sie gegen beide Strafen verhängen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob das Verbot der SEC für Kranz, als leitender Angestellter oder Direktor zu fungieren, seine Position bei Apple betreffen würde.

Trotz des Ausscheidens von Kranz aus Canoo Anfang 2021 hält das Unternehmen seinen Betrieb aufrecht. So hat es beispielsweise im vergangenen Monat drei elektrische Transporter an die NASA geliefert. Diese Fahrzeuge sollen bei den bevorstehenden Artemis-Mondmissionen eingesetzt werden, um Astronauten und Ausrüstung zum Startplatz zu transportieren.