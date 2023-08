Sommerzeit ist Reisezeit und so informiert o2 über den aktuellen Stand beim Thema „5G-Roaming“. 02 Kunden können 5G ab sofort in 70 Ländern auf der ganzen Welt nutzen.

o2: 5G-Roaming jetzt in 70 Ländern möglich

Wenn wir uns richtig entsinnen, hatte o2 letztmalig im Juni letzten Jahres eine Sachstandsmeldung zum 5G-Roaming abgegeben. Damals bot o2 5G-Roaming in 10 Ländern an. Nun informiert das Münchner Unternehmen, dass Kunden 5G ab sofort in 70 Ländern auf der ganzen Welt nutzen können. o2 Privat- und Business-Kunden profitieren somit nicht nur vom o2 5G-Netz in Deutschland, sondern auch von einem besseren Netzerlebnis rund um die Welt.

Ob beim Badeurlaub in Spanien oder auf den Malediven, auf Entdeckungstour in Südafrika und Thailand oder während eines Businesstrips in die Schweiz oder USA, o2 5G-Roaming kann mittlerweile in einer Vielzahl an Ländern genutzt werden. Hier die vollständige Liste

Ägypten, Andorra, Australien, Bahrain, Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Guatemala, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Usbekistan, Vatikan, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Virgin Islands, Zypern.

Je nach Gerät, Tarif und abhängig von der lokalen Verfügbarkeit des Netzes surfen surft ihr mit bis zu 500 Megabit pro Sekunde.