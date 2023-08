Apple Music Nutzer auf Android werden bald in den Genuss von Funktionen kommen, die kürzlich mit iOS 17 vorgestellt wurden. Das Update, das sich bereits in der Beta-Phase für Android befindet, beinhaltet eine überarbeitete Oberfläche für aktuell abgespielte Inhalte. Gemeinsame Wiedergabelisten und andere Verbesserungen sollen ebenfalls noch in diesem Jahr für Android eingeführt werden.

Neue Benutzeroberfläche und Song Credits

Die Beta-Version 4.3.0 von Apple Music für Android spiegelt die Änderungen der Musik-App von iOS 17 wider und führt somit eine neue Benutzeroberfläche für aktuell abgespielte Inhalte ein, inklusive animierte Album-Cover.

Eine weitere interessante Neuerung ist der Abschnitt „Song Credits“. Nutzer können nun detaillierte Informationen über die Künstler, Songwriter und Produzenten hinter einem Song abrufen. Die Funktion ist durch Tippen auf die Drei-Punkte-Taste zugänglich. Die Credits sind in die Kategorien Interpreten, Songwriting und Text sowie Produktion und Technik unterteilt. Zudem werden jetzt auch Details zur Verfügbarkeit von Dolby Atmos und Lossless angezeigt.

Derweil stellt Apple weitere Neuerungen für die Musik-App in Aussicht, wie z. B. gemeinschaftliche Wiedergabelisten. Diese werden es Freunden ermöglichen, einer Wiedergabeliste beizutreten, Lieder hinzuzufügen oder zu entfernen und mit Emojis auf die Titel zu reagieren.

Es ist noch nicht bekannt, wann das offizielle Update für die Apple Music Android-App für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird. Wenn ihr nicht warten möchtet, könnt ihr über den Google Play Store am Beta-Programm von Apple Music für Android teilnehmen. Die iOS 17 Beta bietet ebenfalls die Neuerungen. Vermutlich wird das Update für die Android-App nächsten Monat zusammen mit der Veröffentlichung von iOS 17 für iPhone-Nutzer veröffentlicht.