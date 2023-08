Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple watchOS 9.6.1 für die Apple Watch veröffentlicht. Updates für iOS und Co. blieben aus. Stattdessen könnte iOS 16.7 das nächste Update für das iPhone sein. Währenddessen laufen bereits die Arbeiten an iOS 17.1 als erstes größeres iOS 17 Update. Zudem gibt es Hinweise, dass macOS Sonoma nicht gemeinsam mit iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 und watchOS 10 im September erscheinen wird, sondern im Oktober (vermutlich mit neuen Macs) freigegeben wird.

Apple testet bereits iOS 17.1 und iOS 16.7

Oftmals veröffentlicht Apple Updates gleichzeitig für seine unterschiedlichen Geräte. So erscheinen Updates für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch für gewöhnlich in einem Abwasch. Gestern erschien watchOS 9.6.1. Mit dem Update behebt Apple ein Problem, das den Zugriff auf Bewegungsdaten für Apps verhindern kann, die die API für Bewegungsstörungen zum Verfolgen von Muskelzittern und Parkinson-Symptomen verwenden, behoben. Ein begleitendes iOS Update erschien nicht.

Statt auf iOS 16.6.1 zu setzen, heißt es in der Gerüchteküche, dass Apple bereits iOS 16.7 testet und dieses Update im kommenden Monat freigeben werden soll.

Währenddessen laufen die Arbeiten an iOS 17 weiter voran. Erst gestern wurde die Beta 6 zu iOS 17 veröffentlicht. Die Kollegen von 9to5Mac konnten in ihren Serverstatistiken feststellen, dass Apple bereits iOS 17.1 testet und die Tests in den letzten Tagen intensiviert hat.

macOS Sonoma könnte „später“ erscheinen

Während mit der finalen Freigabe von iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und tvOS 17 im Laufe des Septembers gerechnet wird, scheint es so, dass macOS Sonoma im Oktober veröffentlicht wird. Dann könnte der Hersteller aus Cupertino gleichzeitig neue Macs ankündigen.

Wie kommen wir zu dieser Theorie? Bis dato veröffentlichte Apple neue Betas zu iOS 17, macOS Sonoma im selben Atemzug. Nun erschien gestern die Beta 6 zu iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und tvOS 17. Die Beta 6 zu macOS Sonoma fehlte. Apple könnte die Beta-Phasen nun ein Stück voneinander trennen und macOS Sonoma im Oktober freigeben. Ähnlich war es im vergangenen Jahr mit macOS Ventura.