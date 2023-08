Wir rechnen fest damit, dass Apple im kommenden Monat die neuen iPhone 15 Modelle präsentieren wird. Im Vorfeld zeigt sich nun das neue iPhone 15 in der Datenbank der indischen Regulierungsbehörde.

iPhone 15 taucht in Datenbank der indischen Regulierungsbehörde auf

Jahr für Jahr wiederholen sich die Ereignisse. Spült man 12 Monate zurück, so tauchte ein iPhone 14 Modell wenige Wochen vor der tatsächlichen Ankündigung mit der Modellnummer A1882 in der Datenbank des Bureau of Indian Standards (BIS) auf. Später stellte sich heraus, dass es sich um das Standard iPhone 14 Modelle handelte, welches für andere Länder und Regionen vorgesehen war.

Nun hat MySmartPrice ein neues Apple Geräte mit der Modellnummer A3094 in der Datenbank der indischen Regulierungsbehörde aufgespürt. Die iPhone 14 Familie umfasst die Modellnummern A2649, A2881, A2884, A2883 und A2882. Derzeit gibt es kein Apple-Gerät mit der Modellnummer A3094 und da die iPhone Modellenummern mit jeder Generation ähnlich ansteigen, dürfte es sich wahrscheinlich um das iPhone 15 handeln.

Schlussendlich hat Apple wenige Wochen vor der iPhone-Keynote das „übliche“ Prozedere eingeleitet. Dazu gehört es auch, dass die Modelle. bei verschiedenen Regulierungsbehörden registriert werden. Aktuell gilt der 12. September als wahrscheinlichster Termin für die Apple Keynote.