Die Cardiofitness-Benachrichtigungen der Apple Watch haben erneut die Bedeutung der Smartwatch bei der Erkennung kritischer Gesundheitsprobleme unterstrichen. So führten kürzlich die anhaltend niedrigen VO2-Max-Benachrichtigungen eines 40-jährigen Mannes zur Diagnose einer schweren Herzerkrankung.

Cardiofitness mit der Apple Watch

Die Gesundheitswarnungen der Apple Watch können eine wichtige Rolle dabei spielen, Leben zu retten. Von der Aufdeckung eines gefährlichen Blutgerinnsels bis hin zu Erkennung von Symptomen eines Schilddrüsenproblems hat die clevere Uhr bereits des Öfteren ihren Wert in gesundheitlichen Notfällen unter Beweis gestellt.

Die Apple Watch kann auch das Cardiofitness-Niveau schätzen und eine Mitteilung senden, wenn es niedrig ist. Apple beschreibt den Wert folgendermaßen:

„Cardiofitness ist ein Maß für deine VO2 Max; das ist die maximale Menge an Sauerstoff, die dein Körper während des Trainings verbrauchen kann. Dein Cardiofitness-Niveau ist eine aussagekräftige Kennzahl für deine allgemeine körperliche Gesundheit und ermöglicht Vorhersagen über deine langfristige Gesundheit. Deine Apple Watch gibt dir eine Schätzung deiner Cardiofitness, indem sie misst, wie schwer dein Herz bei den Trainingsarten „Gehen outdoor“, „Laufen outdoor“ oder „Wandern“ in der Trainings-App arbeitet.“

Obwohl es sich bei der ermittelten Cardiofitness um einen Schätzwert handelt, können diese Zahlen wichtige Informationen liefern.

Früherkennung von Herzproblemen

So berichtet MyHealthyApple in dem Zusammenhang über einen interessanten Fall, den die Forscher der Shackler School of Medicine und des Leviev Heart Center in Tel-Aviv teilten. Sie schilderten den Werdegang eines 40-Jährigen mit einer Apple Watch Series 6, der ständig Benachrichtigungen über niedrige VO2-Max-Werte erhielt, obwohl er als gesund wahrgenommen wurde.

Glücklicherweise hörte der Betroffene auf die Warnungen und suchte das Sheba Medical Center auf. Die Tests ergaben, dass er an einer „familiären nicht-ischämischen Kardiomyopathie mit stark eingeschränkter systolischer Funktion der linken Herzkammer“ litt. Es dauert in der Regel Jahre, bis solche Erkrankungen spürbare Symptome zeigen. Dies unterstreicht die Bedeutung der von der Apple Watch empfangenen Warnmeldungen.

Wie MyHealthyApple erklärt, können VO2-Spitzenwertmessungen bei der Früherkennung von Herzproblemen helfen. Sie sollten jedoch mit Bedacht bewertet und unter Berücksichtigung weiterer Forschungsergebnisse eingesetzt werden.

So zeigt ihr die Cardiofitness-Daten auf dem iPhone an

Öffnet die Health-App auf dem iPhone, und tippt auf „Entdecken“.

Tippt auf „Herz“ und dann auf „Cardiofitness“.

Tippt auf T, W oder J, um euren Durchschnitt für Tag, Woche oder Jahr anzuzeigen.

Tippt auf „Alle Cardiofitness-Niveaus anzeigen“.

Tippt auf ein Cardiofitness-Niveau, um eure Ergebnisse je nach Alter und Geschlecht mit anderen Niveaus zu vergleichen.

Ihr könnt auch oben rechts auf die Taste „Informationen anzeigen“ tippen, um die durchschnittlichen Cardiofitness-Niveaus für alle Altersgruppen für „Frauen“, „Männer“ oder „Alle“ anzuzeigen.

Ihr müsst die Apple Watch mindestens 24 Stunden getragen haben, gefolgt von mehreren Trainings „Gehen outdoor“, „Laufen outdoor“ oder „Wandern“ und passiven Messungen mit der Apple Watch, bevor ihr eine erste Schätzung erhaltet.