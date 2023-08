Das kommende iPhone 15 Lineup könnte einige neue Farboptionen bieten. Insbesondere bei den Standard iPhone 15 Modellen könnte es farbenfroh zugehen. Apple hat Berichten zufolge eine Reihe von Farboptionen getestet, wobei auch eine orangefarbene Variante in Erwägung gezogen wurde – eine Veröffentlichung ist jedoch unwahrscheinlich.

Weniger als einen Monat vor der Ankündigung des iPhone 15 hat der recht zuverlässige Leaker @URedditor die verschiedenen Farben geteilt, die Apple für die diesjährigen Standardversionen getestet hat. Dabei geht er davon aus, dass in der Liste auch die finalen Kandidaten mit dabei sind, wobei nicht alle das Rennen machen werden.

These are the colors that were tested on the base model iPhone 15, throughout different development stages:

– Pink / Rose Gold / Blush Gold

– Green

– Blue

– Yellow

– Orange (inconsistent mentions)

– Black / Midnight / Dark / Basalt

We should see at least some of these

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 21, 2023