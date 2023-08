DAZN zeigt einiger Zeit nicht nur Männer-Fußball, sondern hat sich auch im Bereich des Frauenfußballs ziemlich „breit“ gemacht. Nun hat der Streaming-Anbieter bekannt gegeben, dass man die Übernahme der Frauenfußball-Plattform „ata football“ abgeschlossen hat.

DAZN schließt Übernahme der Frauenfußball-Plattform „ata football“ ab

DAZN hat bestätigt, dass das Unternehmen die Übernahme von ata football abgeschlossen hat. Ata ist eine Plattform, die hochwertige (Live-) Frauenfußballinhalte anbietet und Fans mit Spielerinnen, von der Übertragung bis hin zur direkten Interaktion, zusammenbringt.

In der Mitteilung heißt es

Das Engagement und die bedeutenden Investitionen von DAZN in den Frauenfußball sind von strategischer Natur. Von der bahnbrechenden Partnerschaft mit YouTube zur Weiterentwicklung der UEFA Women’s Champions League über die Schaffung dedizierter und kostenfreier Sportsender mit DAZN RISE und DAZN HELDINNEN, bis hin zur Unterstützung bei der Umwandlung von Frauenfußballwettbewerben in vollwertige kommerzielle Angebote; DAZN verfolgt wie kein anderes Medienunternehmen eine klare Vision für die Förderung des Sports.

Was könnt ihr von DAZN erwarten? DAZN bietet allen Fans in Deutschland Live-Fußball an einem Ort, mit allen Spielen der Bundesliga am Freitag und Sonntag, der Frauen-Bundesliga, der UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus können die Fans auf DAZN auch die größte Auswahl an Live-Sport neben dem Fußball erleben. Dazu gehören beispielsweise die besten US-Sportligen mit NBA und NFL, oder auch die UFC, Darts und Handball, alles in einem Abonnement, nur auf DAZN.

