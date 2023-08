Apples kommendes iPhone 15 könnte mit der Tradition brechen und farblich angepasste geflochtene USB-C-Kabel einführen. Außer dem schwarzen Kabel weist jedes Kabel zudem eine glänzende weiße Kunststoffhülle an beiden Enden auf. Die Kabel sollen mit einer Zugentlastung ausgestattet sein.

Jüngste Gerüchte aus Asien deuten darauf hin, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus farblich angepasste geflochtene USB-C-zu-USB-C-Kabel enthalten werden. Die Information wurde zunächst von Twitter-Nutzer „Majin Bu“ ans Licht gebracht. Allerdings konnte er den Ursprung des Gerüchts nicht bestätigen.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can’t trace the resource, so I can’t be sure if it’s true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5

