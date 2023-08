Metas Microblogging-Dienst Threads wurde im Juli mit großem Tamtam eingeführt und verzeichnete in weniger als einer Woche 100 Millionen Anmeldungen. Meta hoffte, aus der Unzufriedenheit der Twitter-Nutzer Kapital schlagen zu können und sie auf seine neue Textplattform zu bringen, die auf dem Instagram Social Graph basiert. Allerdings ist die Nutzung von Threads in den Wochen seit dem großen Start deutlich zurückgegangen. Eine neue Web-Oberfläche soll jetzt neuen Schwung in Threads bringen.

Web-Oberfläche für Threads kommt

Momentan ist Threads im vollen Umfang nur auf iPhone und Android verfügbar – aber das wird sich bald ändern. Wie das Wall Street Journal berichtet, wird noch in dieser Woche eine Website-Version von Threads an den Start gehen, sodass der Dienst zum ersten Mal auch auf dem Mac und anderen Desktop-Systemen verfügbar sein wird. Dies folgt auf die Äußerungen von Instagram-CEO Adam Mosseri, wonach eine Web-App für Threads „in der Nähe“ sei.

Mit der Ausweitung auf das Web will Threads die Nutzerakzeptanz erhöhen und Wege für eine langfristige Monetarisierung eröffnen. Webanwendungen bieten in der Regel umfassendere Möglichkeiten zur Datenerfassung und analytischen Nachverfolgung, im Gegensatz zu dem eingeschränkten Zugang zu Nutzerdaten auf mobilen Plattformen. Noch beinhaltet Threads zwar keine Werbung, doch das wird sich vermutlich in Zukunft ändern.

Der EU-Zugang zu Threads bleibt derweil in weiter Ferne. Mosseri sagte zuvor, dass es noch Monate bis zum Start von Threads in der EU dauern könnte. Womöglich ist man noch weit davon entfernt, den Vorgaben des Digital Markets Act (DMA) – der die Privatsphäre der Nutzer in der EU schützen soll – zu entsprechen.