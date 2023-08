Die Angebote rund um iTunes Karten bzw. Apple Geschenkkarten sind deutlich seltener und weniger attraktiv geworden. Nichtsdestotrotz gibt es von Zeit zu Zeit Aktionen, so auch im Laufe dieser Woche bei Penny. Der Weg zum Rabatt für über Paypack-Punkte.

Apple Geschenkkarte bei Penny kaufen und 20-fach Payback-Punkte erhalten

10 Prozent, 15, Prozent oder 20 Prozent Rabatt auf iTunes Karten bzw. App Store Karten? Diese Zeiten sind leider längst vorbei. Nichtsdestotrotz gibt es ab uns zu Angebote, bei dem man wenigstens den ein oder anderen Euro sparen kann.

Ab dem heutigen Montag (21. August 2023) und noch bis kommenden Sonntag (27. August 2023) erhaltet ihr bei Penny 20-fach Payback-Punkte, wenn ihr eine Apple Geschenkkarte kauft. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Geschenkkarte nehmen an der Aktion teil. Um die 20-fachen Punkten zu erhalten, müsst ihr den Papier- oder eCoupon nutzen und vor dem Kauf eure Payback-Karte an der Kasse vorzeigen.

20-fach Payback-Punkte sind rechnerisch 10 Prozent Rabatt

Was bedeuten 20-fach Paypack-Punkte in diesem Fall? Wir haben die Rechnung gemacht. Für 2 Euro Umsatz erhaltet ihr 1 PayBack-Punkt. Blicken wir exemplarisch auf die 100 Euro Apple Geschenkkarte. Diese kostet 100 Euro und entspricht 50 Payback-Punkten. Ihr sammelt somit 20x 50 = 1.000 Payback-Punkte. Ein Payback-Punkt entspricht wiederum 1 Cent, so dass die 1.000 Punkte einen Gegenwert von 10 Euro besitzen. Ihr spart somit im übertragenen Sinn 10 Euro beim Kauf der 100 Euro Apple Geschenkkarte.

Mit der Apple Geschenkkarte könnt ihr Apple Produkte, Services, Apps, Spiele etc. bezahlen.