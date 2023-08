In einem jüngst veröffentlichten Update der Tesla-App für iOS-Geräte hat der Elektroautohersteller Tesla die Integration von Apples Siri-Kurzbefehlen eingeführt. Diese Neuerung bietet den Nutzern zusätzlichen Komfort und personalisierte Steuerungsoptionen für ihre Fahrzeuge.

Automatisierung mit der Tesla-App und Siri

Die neue Version 4.24.0 der Tesla-App für iOS ermöglicht es Nutzern nun, eine Vielzahl von vorgegebenen Fahrzeugfunktionen über Siri-Sprachbefehle zu steuern. Zu den Highlights der Integration gehören das Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, die Bedienung des Kofferraums, die Nutzung von Klima- und Assistentenfunktionen sowie die Steuerung von Ladeanschlüssen und -funktionen. Nach dem Update müssen die Kurzbefehle von Tesla für Siri in Apples „Kurzbefehle“-App aktiviert werden, bevor sie per Sprachbefehl genutzt werden können. Ähnliche und weitere Funktionen bietet unter anderem auch die inoffizielle App „Tessie“.

Seit der Einführung von Kurzbefehlen in iOS im Jahr 2018 können iPhone-, iPad- und Apple Watch-Besitzer über Makros bestimmte Aktionen ausführen. Obwohl Tesla in der Vergangenheit zögerte, Apple-Produkte und -Dienste zu unterstützen, hat sich der Elektroautohersteller in den letzten Monaten immer offener gezeigt. So können Nutzer beispielsweise seit Dezember Apple Music über das Bordsystem von Teslas Fahrzeugen streamen. Allgemein zeigt sich Tesla mittlerweile offener für externe Angebote, so unterstützt der Hersteller mittlerweile sogar die Spieleplattform Steam in bestimmten Fahrzeugmodellen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass umfangreiche Integrationen auch potenzielle Sicherheitsrisiken mit sich bringen können. Dass auch Teslas System nicht vor Hacks gefeit ist, zeigten zuletzt einige Studenten, die auf einer Hacker-Konferenz demonstrierten, wie eine Schwachstelle des Sicherheitscontrollers AMD Secure Processor (ASP/PSP) ausgenutzt werden kann, um das Infotainment-System eines Teslas zu übernehmen. So können beispielsweise mit dem Tesla-Jailbreak Premium-Funktionen freigeschaltet werden.