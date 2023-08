Vodafone informiert regelmäßig über den Fortschritt seines Mobilfunknetzes. Nun hat das Düsseldorfer Mobilfunkunternehmen einen Meilenstein beim Ausbau des 5G Netzes erreicht. 5G Netz steht jetzt für 90 Prozent der Bevölkerung zur Verfügung.

Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit seinem 5G-Netz nun 74 Millionen Menschen in Deutschland erreicht. Damit können 90 Prozent der Bevölkerung die neue Mobilfunk-Generation jetzt zuhause nutzen. Vor einem Jahr lag der Wert bei 66 Prozent (55 Millionen Menschen).

Vom Ausbau des 5G-Netzes profitieren immer mehr Menschen. Rund 43 Prozent der Smartphones, die im Mobilfunk-Netz von Vodafone genutzt werden, sind mittlerweile 5G-Handys. Vor einem Jahr waren es noch 26 Prozent. Inzwischen generiert ein Kunde im 5G-Netz monatlich mehr als drei Gigabyte an Daten – ein Zuwachs von über 50 Prozent binnen eines Jahres. Im Zuge des 5G-Ausbaus wird das Netz durch die Freischaltung zusätzlicher Kapazitäten zudem immer schneller: Die durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit, die beim Kunden ankommt, steigt innerhalb eines Jahres um knapp 20 Prozent auf 112 Megabit pro Sekunde.

Vodafone schreibt

Mehr als die Hälfte der Mobilfunk-Stationen von Vodafone in Deutschland haben bereits die 5G-Technologie an Bord. Insgesamt sind nun schon 14.200 Standorte mit mehr als 43.000 Antennen auf 5G aufgerüstet. Das Echtzeit-Netz 5G+ (5G-Standalone) ist jetzt an mehr als 4.300 Standorten mit rund 13.000 Antennen aktiviert, sodass mehr als 37 Millionen Menschen und damit 45 Prozent der Menschen in Deutschland an ihren Adressen das 5G+ Netz von Vodafone nutzen können. Als erster Anbieter setzt Vodafone beim 5G-Ausbau nicht ausschließlich auf die Erweiterung der bestehenden LTE-Netze, sondern baut eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur im Antennen- und im Kern-Netz. Mobilfunk-Experten sprechen dabei von „5G-Standalone“ oder vom „vollständigen 5G-Netz“.