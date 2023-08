Wie iCulture.nl berichtet, führt Apple heute „Tap to Pay“ auf dem iPhone in den Niederlanden ein. Die Funktion ermöglicht es Händlern, kontaktlose Zahlungen über ihre iPhones zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. „Tap to Pay“ soll die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe Transaktionen abwickeln, verändern, da der Dienst eine sichere und bequeme Möglichkeit der Zahlungsakzeptanz bietet.

„Tap to Pay“ jetzt auch in den Niederlanden verfügbar

Die in den USA im Februar 2022 eingeführte Funktion „Tap to Pay“ ermöglicht es kompatiblen iPhones, Zahlungen über Apple Pay, kontaktlose Kredit- und Debitkarten sowie andere digitale Geldbörsen zu akzeptieren.

Nachdem der Dienst zuletzt in Großbritannien eingeführt wurde, steht nun der Start in den Niederlanden an. Laut iCulture.nl sind Adyen und SumUp die ersten Zahlungsplattformen, die „Tap to Pay“ auf dem iPhone für Geschäftskunden in den Niederlanden anbieten. Rabobank, Klearly, Revolut, Stripe, Viva Wallet, Worldline und myPOS werden bald folgen. „Tap to Pay“ auf dem iPhone wird in den kommenden Wochen auch in den Apple Stores in den Niederlanden eingeführt. Apple hat den Rollout in dem Land noch nicht offiziell angekündigt, aber eine Pressemitteilung wird voraussichtlich bald folgen.

Die Einführung von „Tap to Pay“ ermöglicht es, kontaktlose Zahlungen über ein iPhone XS oder ein neueres Modell zu akzeptieren. Der Händler fordert den Kunden auf, sein iPhone, seine Apple Watch oder physische Karte mit Chip in die Nähe des iPhone des Händlers zu halten, um die Transaktion über die NFC-Technologie sicher abzuschließen.

Apple will mit „Tap to Pay“ nach eigenen Aussagen eine einfache, sichere und private Möglichkeit anbieten, kontaktlose Zahlungen mit der Leistung, der Sicherheit und dem Komfort des iPhone zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Dabei legt das Unternehmen einen besonders großen Wert auf den Datenschutz.

Das System nutzt die gleiche Technologie, die auch Apple Pay schützt, um die Zahlungsdaten der Kunden zu schützen. Die Transaktionen werden verschlüsselt und mit dem Secure Element verarbeitet, wodurch sichergestellt wird, dass nicht einmal Apple die Details der Einkäufe oder deren Käufer kennt. Secure Element ist ein zertifizierter Chip, der die Branchenstandards erfüllt und auf dem die Java Card-Plattform ausgeführt wird, die mit den Anforderungen für elektronische Zahlungen der Finanzbranche kompatibel ist.