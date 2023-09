In exakt sechs Tagen lädt Apple zur „Vorfreu dich.“-Keynote nach Cupertino, um Produktneuheiten anzukündigen. Im Anschluss an das Special Event wird Apple in seinen Store nächtliche Umbaumaßnahmen durchführen.

Kommende Woche wird Apple verschiedene Produktneuheiten ankündigen. Mark Gurman von Bloomberg gibt zu verstehen, dass Apple im Anschluss an die Keynote nächtliche Umbaumaßnahmen in seinen Stores durchführen wird. Diese sollen darauf zurückzuführen sein, dass Apple die nahezu unmittelbare Verfügbarkeit neuer Produkte nach der Veranstaltung plant. Hier dürften die Stores mit entsprechenden Marketingmaterialien ausgestattet werden. Ungewöhnlich ist dieses Vorgehen seitens Apple nicht und kam bereits in den letzten Jahren regelmäßig vor.

Apple retail stores will be doing updates the night of September 12th, after the event. This implies that some new products could see near-immediate availability — or that they’ll simply be quickly putting up new marketing materials. https://t.co/SIlfWXOPhP

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2023