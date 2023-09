DigiTimes zufolge wird Apple im nächsten Jahr eine preisgünstige MacBook-Serie auf den Markt bringen und damit in den Bereich der preiswerten Laptops einsteigen. Der Schritt wird als Versuch gesehen, mit der zunehmenden Popularität von Chromebooks zu konkurrieren, insbesondere im Bildungsbereich.

Apples Antwort auf das Wachstum von Chromebooks

Das besagte MacBook soll sich von den bekannten MacBook Air- und Pro-Modellen unterscheiden. Nach Informationen von DigiTimes wird diese MacBook-Variante zwar ein Metallgehäuse behalten, im Vergleich zu den aktuellen Modellen, jedoch auf kostengünstigere Materialien setzen.

Eine Veröffentlichung könnte in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen. Die Prognose des Zeitrahmens für die Markteinführung geht auf einem bisherigen Ausbleiben an entsprechenden Aktivitäten bei großen Apple-Zulieferern wie Quanta Computer und Foxconn zurück, was eine Markteinführung in der ersten Hälfte des nächsten Jahres unwahrscheinlich macht.

Apples Schritt zu einem günstigeren MacBook stellt anscheinend eine Reaktion auf die steigende Beliebtheit von Googles Chromebooks dar. So zeigen Daten von DigiTimes Research über die letzten Jahre hinweg ein beeindruckendes Wachstum bei den Chromebook-Auslieferungen. Der Erfolg beruht zu großen Teilen auf dem Bedarf im Bildungssektor, auf den auch Apple mit seinem iPad ein Auge geworfen hat.

Auch wenn sich die Auslieferungen von Chromebooks mittlerweile verlangsamt haben, ist ihr Volumen im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie immer noch erheblich. Bildungseinrichtungen haben sich in den letzten Jahren schnell für Chromebooks entschieden und damit den Absatz von Apples iPads in diesem Sektor verlangsamt. Somit könnte Apple mit einer entsprechenden Antwort auf die Chromebooks ein womöglich sehr erfolgreiches Produkt vorbereiten. Denn das Unternehmen hat zuletzt seine Bemühungen im Bildungssektor intensiviert. So bietet Apple unter anderem Tools, wie Schoolwork und Classroom. Hierbei handelt es sich um Bildungs-Apps von Apple, die speziell entwickelt wurden, um den Lehrern zu helfen, das Lernen im Klassenzimmer mithilfe von Apple-Geräten zu verwalten und zu personalisieren.