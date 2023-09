Weniger als eine Woche trennen uns noch von der Apple September-Keynote. Unter dem Motto „Vorfreu dich.“ (englischer Titel „Wonderlust“) lädt Apple am 12. September nach Cupertino, um Produktneuheiten anzukündigen. Im Vorfeld hatte Apple bereits einen Livestream angekündigt, genau dies wurde nun auch YouTube „scharf geschaltet“.

„Apple Event – September 12“: Keynote auf YouTube angekündigt

Vor wenigen Tagen hat Apple die „Vorfreu dich.“ für den 12. September angekündigt. Den begleitenden Live-Stream könnt ihr nicht nur über die Apple Website sowie Apple TV-App, sondern auch bei YouTube verfolgen. Genau diesen hat Apple nun gepaart mit einem Countdown in Vorbereitung auf das Event online gestellt.

Was erwartet uns? In den letzten Monaten wurde bereits intensiv über die kommenden Produktankündigungen spekuliert. Neben neuen iPhone- und Apple Watch Modellen dürfte Apple auch frisches Zubehör präsentieren und einen Zeitplan für iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und Co. bekannt geben.