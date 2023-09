In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, nun hat es Apple offiziell bestätigt. Der Hersteller aus Cupertino verzichtet ab sofort auf Leder in seinen Produkten. Stattdessen kommt verstärkt Feingewebe zum Einsatz.

Apple verzichtet auf Leder und setzt stattdessen auf Feingewebe

Apple hat im Rahmen seiner September-Keynote einen großen Fokus auf den Umweltschutz gelegt. Unter gab das Unternehmen an, die Verwendung von Leder in all seinen Produktlinien einzustellen, um die Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu reduzieren. Dies betrifft unter anderem iPhone Zubehör und Apple Watch Armbänder.

Apple ersetzt Leder durch ein neues Textil namens Feingewebe, ein elegantes und robustes Twill-Gewebe, das zu 68 Prozent aus Post-Consumer-Recycling-Material besteht. Feingewebe schimmert dezent, erinnert in seiner weichen Haptik an Wildleder und ist für iPhone MagSafe Cases und Wallets sowie das Apple Watch Armband mit Magnetverschluss und das Moderne Lederarmband verfügbar.

Recycelte und erneuerbare Materialien haben oft einen geringeren CO₂-Fußabdruck als primäre Rohstoffe. So unterstützt der branchenführende Fortschritt von Apple bei der Verwendung recycelter Materialien auch dem Apple 2030 Ziel. Das neue Material Feingewebe erzeugt im Vergleich zu CO₂-intensiverem Leder deutlich weniger Emissionen und sowohl das neue iPhone 15 als auch die neuen Apple Watch Modelle sind ein Fortschritt auf dem Weg zum Ziel des Unternehmens, 2025 in wichtigen Komponenten 100 Prozent recycelte Metalle einzusetzen.

-> Hier findet ihr die neuen Feingewebe Apple Watch Armbänder