Die neuen iPhone 15 und iPhone 15 Pro sind da, zumindest hat Apple diese am vergangenen Dienstag vorgestellt. Vorverkaufsstart ist der morgige Freitag, der Verkaufsstart findet am 22. September 2023 statt Bei den Pro-Modellen setzt Apple auf den neuen A17 Pro Chip und genau dieser zeigt sich nun erstmals in Geekbench-Tests.

A17 Pro: erste Geekbench-Tests tauchen auf

Der A17 Pro ist der erste 3 Nanometer Chip der Branche. Die neue CPU ist dank Verbesserungen in der Mikroarchitektur und im Design bis zu 10 Prozent schneller. Die Neural Engine ist bis zu 2-mal schneller und ermöglicht Features wie Autokorrektur und Eigene Stimme in iOS 17. Die GPU des A17 Pro ist bis zu 20 Prozent schneller.

Unmittelbar nach der Keynote hat Apple ausgewählte Influencer, Medienvertreter, YouTuber und Journalisten Testgeräte mit an die Hand gegeben und nun tauchen die erste Testergebnisse auf Geekbench auf. Die ersten Testergebnisse, die sich auf Geekbench zeigen, spiegeln Apples Aussagen zur Leistungssteigerung wider. So erreichte der A17 Pro in einem Test zum Beispiel 2908 Punkte (Single-Core) und 7238 Punkte (Multi-Core). Damit liegen die Werte rund 13 Prozent über denen des A16. Die Geekbench-Ergebnisse bestätigen noch einmal, dass Apple beim iPhone 15 Pro auf 8GB RAM setzt. Bei den. Non-Pro-Modellen sind es hingegen 6GB RAM.