Apple TV+ bietet im kommenden Herbst eine neue Auswahl an interessanten Kinderserien und setzt damit seine Tradition fort, junge Zuschauer mit einem fantasievollen und spannenden Programm zu versorgen. Mit dabei ist die neue Animationsserie „Curses!“, die zweite Staffel von „Ein Huhn will’s wissen“ und ein Halloween-Special von „Die Insel der Formen“.

Ein gruseliges Abenteuer: „Curses!“

„Curses!“ ist eine animierte, gruselige Abenteuerserie, die am 27. Oktober auf Apple TV+ Premiere feiert. Sie wird von DreamWorks Animation produziert. Die Handlung dreht sich um Alex Vanderhouven, der aufgrund eines Familienfluchs zu Stein verwandelt wird. Seine Familie – Frau Sky und die Kinder Pandora und Russ – übernehmen die Aufgabe, diesen Fluch aufzuheben. Ihr Ziel ist es, gestohlene Artefakte zurückzubringen, um sich von dem Fluch zu befreien.

Zu dem Team hinter dieser Serie gehören angesehene Profis wie Jim Cooper, Jeff Dixon, John Krasinski und Allyson Seeger. Zu den Sprechern gehören bekannte Künstler wie Gabrielle Nevaeh, Andre Robinson und die Emmy-Preisträgerin Rhea Perlman.

Die Rückkehr von „Ein Huhn will’s wissen“

„Ein Huhn will’s wissen“ kehrt am 29. September für eine zweite Staffel zurück. Die animierte Vorschulserie führt Kinder in die Freuden des kreativen Schreibens ein. Piper, die Hauptfigur, ist dafür bekannt, dass sie die Märchenstunde unterbricht. Jedes Mal, wenn Piper eine Geschichte hört, kann sie nicht anders, als mitzumachen, Fragen zu stellen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, wenn sie versucht, Details zu ergänzen, zu erraten, was als Nächstes passiert, oder sich selbst mitten ins Geschehen hineinversetzt.

Die kommende Staffel verspricht unterhaltsame Geschichten, in denen Piper ikonischen Figuren wie Cinderella hilft. Sterling K. Brown leiht der Serie seine Stimme an der Seite von Juliet Donenfeld, mit Gastauftritten von Wyclef Jean und Paula Poundstone.

Halloween-Special von „Die Insel der Formen“

Am 20. Oktober erhält „Die Insel der Formen“ mit der Episode „Creepy Cave Crawl“ ein formschönes Halloween-Special. Im Mittelpunkt der sympathischen Stop-Motion-Serie stehen die Abenteuer von Quadrat, Kreis und Dreieck. Die Serie lädt Kinder und ihre Familien ein, das ernste Quadrat, den unerschrockenen Kreis und das verzwickte Dreieck bei ihren lustigen Abenteuern zu begleiten. Dabei suchen die Formen nach Antworten zu den verschiedensten Fragen und lernen bei der Gelegenheit, mit den Unterschieden der anderen umzugehen.

In dem kommenden Special spielt Dreieck seinen Freunden einen Streich, worauf Kreis und Quadrat auf eigene Faust Halloween feiern wollen – mit Süßigkeiten, aber ohne Streiche. Im englischen Original sind in der Serie die bekannten Stimmen von Yvette Nicole Brown („Verwünscht“) als Erzählerin, Harvey Guillen („What We Do in the Shadows“) als Quadrat, Scott Adsit („30 Rock“) als Dreieck und Gideon Adlon („Blockers“) als Kreis zu hören.