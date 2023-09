Apple hat die Karten auf den Tisch gelegt und am vergangenen Dienstag die neuen iPhone 15 und iPhone 15 Pro Modelle vorgestellt. Diese können ab morgen vorbestellt werden und feiern am 22. September ihren offiziellen Verkaufsstart. Nach und nach werden immer mehr Neuerungen bekannt, die Apple den Geräten verpasst hat. Unter anderem macht das Kamerasystem der neuen Pro-Modelle einen großen Schritt nach vorne.

iPhone 15 Pro: ProRes Video kann direkt auf externe Speichermedien aufgenommen werden

Nicht nur klassische Fotos sollen mit dem iPhone 15 Pro besser denn je aussehen, auch Videoaufnahmen wurden laut Apple noch einmal aufgewertet und der Workflow verbessert.

Dank des neuen USB-C Anschlusses kann ProRes Video direkt auf externe Speichermedien aufgenommen werden, für hochauflösendere Aufnahmeoptionen bis zu 4K mit 60 fps und mehr Flexibilität am Set, wenn das iPhone die primäre Kamera ist. Dies stellt eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum iPhone 14 Pro dar, das nur ProRes 2,8K und 4K mit 30 fps unterstützte und keine direkte Aufnahme auf ein Speichergerät ermöglichte.

Welche Anforderungen im Detail, z.B. in Bezug auf die Formatierung oder die Lese- und Schreibgeschwindigkeit, an das externe Speichermedium gestellt werden ist aktuell nicht bekannt. Aufnahmen in ProRes Video beanspruchen viel Speicherplatz. ProRes Video-Aufnahmen von bis zu 4K mit 60fps werden durch Apple für das neue iPhone 15 Pro vermutlich nur aufgrund des neuen A17 Pro Chips und der Möglichkeit zum Anschluss externer Speicherlaufwerke ermöglicht. Andernfalls würde der der interne Speicher zu stark bei längeren Videoaufnahmen beansprucht.