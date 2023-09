Der Bundesweite Warntag findet in diesem Jahr am 14. September 2023 statt. Somit wird es am heutigen Donnerstag wieder laut. Nicht nur die Sirenen werden heulen, auch Millionen Handys werden gleichzeitig mit einem unüberhörbaren Warnton schrillen.

Bundesweiter Warntag am 14. September 2023

Im vergangenen Jahr fand der Bundesweite Warntag am 08. Dezember statt, in diesem Jahr ist es am 14. September soweit.

Ab 11 Uhr heulen alle Sirenen. Zeitgleich senden Millionen Smartphones einen Probealarm aus. Denn seit 23. Februar 2023 ist auch die neue Cell Broadcast-Technologie Teil des Warnmittel-Mixes, um die Bevölkerung vor möglichen Gefahren zu warnen. Sowohl o2, als auch die Deutsche Telekom und Vodafone werden die Cell Broadcast-Technologie testen.

So funktioniert Cell Broadcast