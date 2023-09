Apple hat den Vorverkaufsstart für das neue iPhone 15 und iPhone 15 Pro für den heutigen Freitag (15. September 2023) terminiert. So lassen sich die neuen iPhone 15 mit Vertrag nicht nur bei der Deutschen Telekom, o2 und Vodafone vorbestellen, auch 1&1 nimmt ab sofort Vorbestellungen für das nagelneue iPhone 15 (Pro) entgegen. Los geht es bei 0 Euro Anzahlung.

Jetzt: iPhone 15 und iPhone 15 Pro bei 1&1 vorbestellen

Ab sofort lässt sich das neue iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auch bei 1&1 vorbestellen. Erfreulicherweise könnt ihr alle neuen iPhone-Modelle bereits ab 0 Euro vorbestellen. Dabei könnt ihr die 2023er iPhone-Modelle mit den verschiedenen All-Net-Flats von 1&1 kombinieren. Zur Auswahl stehen die Tarife S, M, L, XL und XXL. Alle Tarife enthalten eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat sowie EU-Roaming. Der wesentliche Unterschied liegt im inkludierten Datenvolumen. Von 5GB, 10GB, 50GB, 100GB bis hin zu unbegrenztem Datenvolumen ist alles dabei.

Ihr entscheidet, welcher Tarif der richtige für euch ist. Der L-Tarif mit 50GB Datenvolumen dürfte die Bedürfnisse der meisten Anwender abdecken.

Das iPhone 15 und iPhone 15 Pro wird in allen Tarifen zum einmaligen Preis von nur 0 Euro angeboten. Beim iPhone 15 Pro erhaltet ihr das Gerät ebenfalls ab dem M-Tarif zum Einmalpreis von 0 Euro. An dieser Stelle muss man ehrlicherweise sagen, dass die Mobilfunkanbieter kein Geld zu verschenken haben. Der Kaufpreis wird auf den monatlichen Grundpreis umgelegt. So entfällt zumindest der hohe Anschaffungspreis und man verteilt die Kosten auf 24 Monate.

-> Hier geht es zum iPhone 15 (Pro) bei 1&1