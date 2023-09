Während sich die Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2 und die AirPods Pro 2 mit USB-C Ladecase bereits seit vergangenem Dienstag und somit kurz nach der Apple Keynote vorbestellen lassen, feiern am heutigen Freitag iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ihren Vor-Verkaufsstart. Die neuen Geräten lassen sich nicht nur als iPhone 15 mit Vertrag vorbestellen, ihr könnt das neue iPhone 15 (Pro) auch ohne Vertragsbindung bestellen. Als Anlaufadresse neben dem Apple Online Store dient hier auch Amazon.

Neue Apple Produkte auch auf Amazon erhältlich

Apple hat seinen offiziellen Store auf Amazon aktualisiert und die neuen Produkte eingepflegt. Kurzum: Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, das neue iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, die Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2 sowie die AirPods Pro 2 mit USB-C Ladecase auch bei Amazon zu bestellen.

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titan Natur AUS TITAN GESCHMIEDET – Das iPhone 15 Pro Max hat ein robustes und leichtes Design aus Titan in...

FORTSCHRITTLICHES DISPLAY – Das 6,7" Super Retina XDR Display mit ProMotion erhöht die...

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass einige Produkte, die im Apple Online Store bereits eine mehrwöchige Lieferzeit besaßen, über den offiziellen Apple Store bei Amazon deutlich schneller verfügbar waren.

Apple iPhone 15 Pro (512 GB) - Titan Blau AUS TITAN GESCHMIEDET – Das iPhone 15 Pro hat ein robustes und leichtes Design aus Titan in...

FORTSCHRITTLICHES DISPLAY – Das 6,1" Super Retina XDR Display mit ProMotion erhöht die...

Alle Produktneuheiten haben eins gemeinsam. Den offiziellen Verkaufsstart feiern diese am 22. September. Ab dem Stichtag werden die iPhone 15 und Co. ausgeliefert und landen gleichzeitig vor Ort in den Verkaufsregalen.

Apple iPhone 15 Plus (512 GB) - Grün DIE DYNAMIC ISLAND KOMMT AUF DAS IPHONE 15 PLUS – Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live...

INNOVATIVES DESIGN – Das iPhone 15 Plus hat ein robustes Design aus durchgefärbtem Glas und...

Apple iPhone 15 (128 GB) - Pink DIE DYNAMIC ISLAND KOMMT AUF DAS IPHONE 15 – Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live...

INNOVATIVES DESIGN – Das iPhone 15 hat ein robustes Design aus durchgefärbtem Glas und Aluminium....

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm Titangehäuse, Alpine Loop Indigo – Medium WARUM APPLE WATCH ULTRA 2 – Robust und leistungsfähig. Entwickelt für die Anforderungen von...

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Ultra 2 mit dem neuesten Alpine Loop oder dem neuesten Trail Loop...

Apple Watch Series 9 GPS, 41 mm Aluminiumgehäuse Rosé, Sportarmband Hellrosa – S/M WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

FORTSCHRITTLICHE GESUNDHEITSFEATURES – Behalte deinen Blutsauerstoff im Blick. Mach jederzeit ein...

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular, 41 mm Aluminiumgehäuse Silber, Sport Loop Winterblau WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Series 9 mit dem neuesten Sport Loop ist CO₂ neutral