Am Anfang dieser Woche geriet Apple in Frankreich unter Druck, nachdem die „Agence nationale des fréquences“ (ANFR) feststellte, dass das iPhone 12 Strahlungswerte aufwies, die über den zulässigen Grenzen liegen. Die ANFR drängt nun auf rasches Handeln von Apple. In Anbetracht einer drohenden Rückrufaktion hat Apple jetzt angekündigt, ein Software-Update für Nutzer des iPhone 12 in Frankreich zu veröffentlichen.

Apple geht mit Software-Update in Frankreich auf die Strahlungsbedenken ein

Die Entscheidung von Apple, ein Software-Update herauszugeben, erfolgte, nachdem die französische Frequenzbehörde ANFR festgestellt hatte, dass die iPhone 12 Modelle die zulässigen Grenzwerte für die elektromagnetische Absorption durch den Körper (SAR) überschritt.

Die Behörde wies zwar darauf hin, dass die Strahlungswerte über der Norm liegen, aber auch, dass sie nicht gefährlich sind, sodass die Öffentlichkeit bei der Benutzung des iPhone 12 sicher sein kann. Dennoch führten die gemessenen SAR-Werte dazu, dass der Verkauf des iPhone 12 in Frankreich ab dem 12. September gestoppt wurde. Zudem droht, dass bereits verkaufte Geräte zurückgerufen werden.

Die Ursache des Problems hängt anscheinend mit den Software-Updates von Apple zusammen. Es wurde beobachtet, dass die emittierten elektromagnetischen Strahlungswerte mit jeder Software-Iteration nach der Markteinführung zunahmen, womit es bei der Einführung des iPhone 12 im Jahr 2020 noch keine Strahlungsbedenken gab.

Apple reagierte umgehend und betonte gegenüber Reuters, dass das Problem auf „ein spezielles Testprotokoll der französischen Regulierungsbehörden zurückzuführen sei und kein Sicherheitsrisiko darstelle.“ Das Unternehmen ist optimistisch, dass das iPhone 12 nach der Softwarekorrektur wieder in Frankreich erhältlich sein wird.

Derweil erklärte die ANFR ihre Absicht, das neue Software-Update zu bewerten. Sollte es sich als wirksam bei der Reduzierung der elektromagnetischen Wellen erweisen, wäre das Smartphone mit den in Frankreich geltenden europäischen Normen konform. Infolgedessen würde der Vermarktungsstopp für das Gerät aufgehoben werden.