Es gibt Neuigkeiten von Apple Music. Am heutigen Tag ist die neuen Radiosendung „Das hört…“ auf Apples Musik Streaming-Dienstag gestartet. In „Das hört…“ lädt euch die Apple Music-Moderatorin Jenny Augusta dazu ein, eine neue Seite ihrer Lieblingskünstler zu entdecken.

Apple Music: neue Radiosendung „Das hört…“ ist gestartet

„Das hört…“ ist auf Apple Music gestartet. Los geht es am heutigen Tag mit Mark Foster. In den kommenden Episoden wird die Moderatorin unter anderem mit twenty4tim, Wilhelmine, JEREMIAS, Marwin Balsters, Patrice und Culcha Candela sprechen.

In der neuen Apple Music Radiosendung „Das hört…“ erzählen Künstler von fünf Songs, die bei ihnen aktuell auf „Repeat“ laufen und warum sie ihnen so viel bedeuten, darunter auch jeweils einer ihrer eigenen Songs. Apple Music-Moderatorin Jenny Augusta lädt hierfür Musiker:innen in die Apple Music Studios nach Berlin ein und spricht persönlich mit den Gästen über die von ihnen ausgewählten Songs. Eine Episode dauert in etwa 30 Minuten und ist exklusiv im Abruf bei Apple Music zu hören.

Falls ihr euch schon einmal gefragt habt, welche Musik euer Lieblingskünstler beim Kochen, Laufen oder Autofahren hört, dann gibt es nun die Antwort. In der neuen Sendung „Das hört“ verraten die Künstler euch, welche Songs sie zuletzt gehört haben, und sie stellen außerdem ihre neueste Veröffentlichung vor. Lasst euch inspirieren und lerne eine neue Seite eurer Lieblingsstars kennen. Los geht es heute mit Mark Forster. Das ist seine Musikauswahl: