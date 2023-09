In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf Medium erklärte der Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple wahrscheinlich schon 2026 den nächsten großen Schritt in seiner Chiptechnologie machen wird. So führte Kuo aus, dass Apple voraussichtlich in dem Jahr die 2nm-Chip-Fertigungstechnologie von TSMC für seine iPhone-Chips einsetzen wird.

ARM-Investition bestärkt Apples 2nm-Chip-Strategie

Der A17 Pro-Chip des iPhone 15 Pro ist der erste 3nm-Chip der Branche, der dank der höheren Transistordichte eine bessere Leistung und Effizienz aufweist. Der nächste Schritt wird der 2nm-Fertigungsprozess sein, der von TSMC bereits im Juni letzten Jahres angekündigt wurde. Dieser soll auf einer „Nanosheet-Transistor-Architektur“ beruhen, die eine Verbesserung der Leistung und Energieeffizienz über einen ganzen Knoten hinweg ermöglicht.

Es wird erwartet, dass der 2nm-Fertigungsprozess, der auch einfach als „N2“ bezeichnet wird, im Vergleich zu Chips, die mit der 3nm-Technologie des Anbieters hergestellt werden, eine Geschwindigkeitsverbesserung von 10 bis 15 Prozent bei gleicher Leistungsaufnahme oder eine 25- bis 30-prozentige Energiereduzierung bei gleicher Geschwindigkeit bietet.

Bis Apple von der neuen Technologie profitiert, wird noch etwas Zeit vergehen. Genau genommen bis zum Jahr 2026, wenn es nach Ming-Chi Kuo geht. So schreibt der Analyst auf Medium: