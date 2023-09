Mit iOS 17 – steht seit wenigen Tagen als finale Version zum Download bereit – bietet Apple allerhand neue Funktionen für das iPhone an. Eine der Neuerungen nennt sich „Personalisierte Kontaktposter“. Auf dieses Features geht Apple nun mit einem neuen Video etwas näher ein.

Video: „So personalisiert ihr euer Kontaktposter auf dem iPhone“

Apple nutzt seine YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Dieses Mal stehen die neuen personalisierten Kontaktposter in iOS 17 im Mittelpunkt.

Apple selbst schreibt zu dem Thema

Zeig, wer du bist, und mach deine Anrufe individueller, mit einem personalisierten Kontaktposter. Erstelle ein Poster mit deinem Lieblingsfoto oder Memoji und deiner Lieblings­schrift. Dann füg etwas Farbe hinzu für noch mehr Wow. Diese neue visuelle Identität ist Teil deiner Kontaktkarte. Deswegen siehst du sie dort, wo du kommunizierst und etwas teilst.

In dem Video „How to personalize your Contact Poster on your iPhone“ geht der Hersteller noch einmal Schritt für Schritt auf die Materie ein.

Ihr könnt ein Foto und ein Poster festlegen, die automatisch angezeigt werden, wenn ihr andere Personen anruft oder ihnen ein Nachricht schreibt. Kontaktfoto und Poster festlegen oder bearbeiten: