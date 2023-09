Nachdem die neue Version der AirPods Pro 2 mit USB-C-Ladefunktion jetzt im Handel erhältlich ist, spricht Apple über ein neues Feature, dass bisher wenig Beachtung erhalten hat. Die neue Hardware bietet mehr als nur ein überarbeitetes Case zum Aufladen. So werden die aktualisierten AirPods Pro 2 auch in der Lage sein, verlustfreies Audio von Apples Vision Pro Headset zu streamen, wenn das Mixed-Reality-Headset Anfang nächsten Jahres in den USA ausgeliefert wird. Nun erklärt Apple, warum nur die überarbeitete Version der AirPods Pro 2 das Feature unterstützen.

Unterstützung für verlustfreies Audio bei den AirPods Pro 2

Dass die Neuauflage der AirPods Pro 2 in der Lage sind, verlustfreies Audio von Vision Pro zu streamen, verdanken sie einem Upgrade des verbauten H2-Chips. Wie in einem Interview mit Brian Tong enthüllt wurde, arbeiten die H2-Chips des Mixed-Reality-Headsets und der USB-C AirPods Pro 2 im 5-GHz-Band für die drahtlose Übertragung. Im Gegensatz dazu arbeitet der H2 in den alten Lightning AirPods Pro 2 im 2,4 GHz Band. Dieser Geschwindigkeitsunterschied schränkt die Unterstützung der verlustfreien Funktion im Einsatz mit dem Vision Pro Headset ein.

Trotzdem werden beide Versionen der AirPods Pro 2 mit Apple Vision Pro kompatibel sein. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Version mit Lightning keine verlustfreie Audioübertragung unterstützen wird. Zu beachten ist außerdem, dass keine der beiden Versionen der Ohrhörer verlustfreies Streaming in Kombination mit anderen Geräten wie iPhone, iPad oder Mac unterstützen.

Für diejenigen, die an einem weiterführenden Einblick in die technischen Hintergründe interessiert sind, empfehlen wir Brian Tongs exklusives Video-Interview mit Ron Huang, Apple VP of Sensing and Connectivity, und Eric Treski, Director of Product Marketing. Das Gespräch über die 2,4/5-GHz-Chipgeschwindigkeiten beginnt bei etwa 27 Minuten nach Beginn des Interviews.