Google kann es offensichtlich nicht lassen. Der Tech-Gigant widmet sich mit einer Marketing-Aktion dem RCS-Messaging-Protokoll und bemängelt bei der Gelegenheit zum wiederholten Male, dass Apple eine „veraltete Messaging-Technologie“ im Einsatz hat.

Google wünscht sich RCS auf dem iPhone

Der Chat-Dienst RCS (Rich Communication Services) ist ein Standard für vernetzte Nachrichten, der als Nachfolger von SMS und MMS gehandelt wird. Insbesondere Google forciert die Etablierung von RCS. Die Alternative zur SMS würde Android und iOS etwas näher zusammenbringen, wenn Apple den Standard unterstützen würde. Dementsprechend führt Google eine langwierige Kampagne, um Apple unter Druck zu setzen, damit das iPhone auch RCS-kompatibel wird.

Nun setzt Google seinen Versuch fort, Apple davon zu überzeugen, RCS zu übernehmen. Natürlich darf hierbei eine Spitze gegen Apple nicht fehlen, und so deutet Google an, dass Apple den Fortschritt aufhalten würde und für Probleme verantwortlich ist, die Android- und iPhone-Benutzer beim Versenden von Nachrichten haben, wie z. B. fehlende Verschlüsselung, nicht funktionierende Gruppenchats, verpixelte Bilder und Videos.

Google bezieht sich hierbei auf das SMS- bzw. MMS-Protokoll, welches dann einspringt, wenn iOS- und Android-Nutzer über die jeweilige Nachrichten-App miteinander kommunizieren. Um seinen Unmut Luft zu lassen, hat Google in einem Video den „iPager“ erfunden, der wenig subtil auf die Unzulänglichkeiten hinweisen soll. Wie es das Unternehmen bereits in den vorangegangenen Kampagnen gehandhabt hat, wird dabei auch dieses Mal versucht, Apple ins Lächerliche zu ziehen.

„iPager gibt es nicht wirklich, aber die Probleme, die Apple durch die Verwendung von SMS verursacht, schon. Lasst uns die SMS für alle besser machen und Apple dabei helfen, #GetTheMessage und ein Upgrade auf RCS durchzuführen“, heißt es in dem Video von Google.

Hier das Video:

Apple hat kein Interesse an RCS

Es wird nicht die letzte Spitze gegen Apple gewesen sein. Immerhin hat Google bereits eine „Get the Message“ Webseite über RCS und Apples mangelnde Akzeptanz der Funktion veröffentlicht.

Mit iMessage hat Apple im Grunde alles, was das Unternehmen möchte. In einem Interview sagte Apple CEO Tim Cook, dass RCS keine Priorität sei. „Ich sehe nicht, dass unsere Nutzer von uns verlangen, dass wir jetzt viel Energie in diese Sache stecken“, erklärte Cook. Freiwillig wird Apple somit RCS nicht unterstützen, allenfalls regulatorische Vorgaben könnten Apple dazu zwingen. So zielen jüngste EU-Digitalgesetze u. a. darauf ab, größere Messenger-Plattformen dazu zu zwingen, die Kommunikation mit anderen Messaging-Apps zu ermöglichen. Diese Gesetze verlangen von Plattformdiensten, eine Interoperabilität mit ihren Konkurrenten zu gewährleisten. Betroffen von den Vorgaben sind Angebote, die als sogenannte Torwächter-Dienste (Gatekeeper) eingestuft werden.