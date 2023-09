Apple TV+ hat drei neue Trailer veröffentlicht. Ganz so neu sind die beiden Clips allerdings nicht, vielmehr hat Apple die Trailer zu „The Super Models“, „Monarch: Legacy of Monsters“ und „The Morning Show – Staffel 3“ lokalisiert und in der deutschen Version auf YouTube veröffentlicht.

„The Super Models“

Am vergangenen Mittwoch ist die neue Doku-Serie „The Super Models“ auf Apples Video-Streaming-Plattform gestartet. Die Doku beleuchtet die bemerkenswerten Karrieren von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington. Ein beispielloser Zugang zu den Models führt die Zuschauer hinter die Kamera und über den Laufsteg hinaus und enthüllt, wie sie die Elite-Modelwelt dominierten, und beleuchtet gleichzeitig eine Verbindung, die im Alleingang die Machtdynamik einer ganzen Branche veränderte.

„The Super Models“ reist von den 1980er Jahre bis in die Gegenwart und zeigt neben den Anfängen der vier Karrieren auch den heutigen Tätigkeitsbereich.. geprägt durch Aktivismus, Philanthropie und Geschäftstalent.

Der deutsche Trailer gibt euch einen Einblick in die Doku.

„Monarch: Legacy of Monsters“

Während „The Super Models“ bereits auf Apple TV+ angelaufen ist, müssen wir uns noch ein wenig auf „Monarch: Legacy of Monsters“ gedulden. Die 10-teilige Serie startet am 17. November 2023 mit den ersten beiden Episoden.

Die Serie kann wie folgt beschrieben werden

Nach dem tosenden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass es Monster gibt, folgt „Monarch: Legacy of Monsters“ den Spuren zweier Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zur Geheimorganisation Monarch aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Die Handlung spielt in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt verborgene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachwirken können.

Der deutsche Trailer gibt euch einen weiteren Einblick.

The Morning Show – Staffel 3

Seit Kurzem läuft „The Morning Show – Staffel 3“ auf Apple TV+. In der dritten Staffel von „The Morning Show“ geraten die Zukunft des Senders und langjährige Seilschaften ins Wanken, als ein Tech-Gigant Interesse an UBA zeigt. Unerwartete Allianzen entstehen, vertrauliche Geheimnisse werden zur Waffe, und die Grundwerte aller Beteiligten werden auf die Probe gestellt – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Redaktion. Neben Reese Witherspoon und Jennifer Aniston führen Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie und Julianna Margulies das starbesetzte Ensemble an. Anbei der deutsche Trailer zur Serie.