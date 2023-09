Zu den Verbesserungen des iPhone 15 gehört auch ein neuer Ultrabreitband-Chip. Der Chip kann mit anderen Geräten, die über denselben Chip verfügen, über eine größere Reichweite kommunizieren als es mit dem U1-Chip in den iPhones und AirTags der vorherigen Generation möglich war. Wie ein neues Video zeigt, können Nutzer dank des verbesserten Chips ihre Freunde bis zu 60 Meter weit präzise orten, sofern diese auch ein iPhone 15 im Einsatz haben.

Apples Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation

Die iPhone 15 Modelle kommen mit dem Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, der es laut Apple zwei iPhone-Geräten mit diesem Chip ermöglicht, „sich über die dreifache Entfernung wie bisher miteinander zu verbinden“. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Funktion „Genaue Suche“ mit „Freunde suchen“. iPhone 15 Nutzer können so ihren Standort teilen und einander finden, selbst in Menschenmengen.

In einem Video zeigt Teknófilo ein iPhone 15 Pro, das ein anderes iPhone 15 präzise ortet, welches etwa 60 Meter entfernt ist, was deutlich über die Reichweite hinausgeht, die wir bisher bei „Genaue Suche“ mit AirTags gesehen haben. Und somit bestätigt das Video Apples Aussage, dass der Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation eine bis zu dreimal höhere Reichweite als der U1 hat. Die maximale Reichweite der Präzisionssuche für AirTags liegt bei 10 bis 15 Metern, sodass 60 Meter Apples Angaben sogar übertreffen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich hier wahrscheinlich um die besten Bedingungen handelt, da der Test im Freien durchgeführt wird. Türen, Wände und andere Hindernisse können die Reichweite einschränken.

Vermutlich wird ein zukünftiges Modell von AirTags den neuen Ultrabreitband-Chip integrieren und das Auffinden von Gegenständen ebenfalls verbessern.

So verwendet ihr die Funktion „Genaue Suche“, um Freunde zu orten

Öffnet die App „Wo ist?“ auf dem iPhone 15. Tippt unten auf dem Bildschirm auf „Personen“ und dann auf den Namen der Person, die ihr treffen wollt. Wenn ihr einander nicht folgt, muss möglicherweise der Standort geteilt oder eine Standortanfrage geschickt werden.

Führt einen der folgenden Schritte aus:

Bekannte in der App „Karten“ sehen : Wenn ihr euch nicht in der Nähe der Person befindet, tippt auf „Route“, um euch ihrer Position zu nähern.

: Wenn ihr euch nicht in der Nähe der Person befindet, tippt auf „Route“, um euch ihrer Position zu nähern. Bekannte in der Nähe finden: Wenn ihr euch in der Nähe befindet, tippt auf „Suchen“, um der Person mitzuteilen, dass sie von euch gesucht wird. Befolgt dann die Anleitungen auf dem Bildschirm, um eine Route für den Weg zu erhalten.

Wenn ihr nah genug seid, zeigt ein Pfeil die Richtung zu der gesuchten Person mit einer geschätzten Entfernung an. Der Bildschirm wird grün, wenn ihr in die richtige Richtung geht.

Tippt auf die Taste „Schließen“, wenn ihr die gesuchte Person gefunden habt.